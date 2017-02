Policie v Liberci šetří smrt novorozence nalezeného v kontejneru

Zajímá je pohyb lidí a aut v místě nálezu, a to v časovém úseku od 10. února do 11:15 dne 11. února. „Pomoci by také mohli řidiči aut, která jsou vybavena kamerovým systémem a disponují jakýmkoliv obrazovým materiálem vztahujícím se k místu nálezu a uvedenému času,“ řekla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Kriminalisté doufají, že by jim mohli pomoci i řidiči taxi služby a městské hromadné dopravy včetně cestujících, kteří na místě zpozorovali cokoliv neobvyklého nebo podezřelého. „Vyšetřovatelé svůj zájem soustřeďují i na samotnou matku novorozence. Jde o ženu, která byla těhotná a nyní je viditelně po porodu a bez dítěte,“ uvedla Baláková. „Policisté odhadují počátek jejího těhotenství na začátek léta 2016.“

Policisté se obracejí také na zaměstnance lékáren, kde neznámá žena mohla požadovat léky na poporodní komplikace nebo takové problémy alespoň konzultovat. Do kontaktu s ní mohli přijít i zdravotníci, kteří jí mohli v nedávné době asistovat při domácím porodu, nebo byli o takovou pomoc požádáni.

Možné je i to, že tělo dovezl pachatel do Liberce z kteréhokoliv jiného regionu republiky nebo ze sousedního Polska nebo Německa.

„Informace mohou lidé sdělit na kterékoliv služebně Policie ČR nebo volat na tísňovou linku 158,“ vyzývá Baláková.