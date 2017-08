Byly s ním jen problémy, říkají sousedé muže, který údajně zabil tchyni

Zmlácená a s pouty na rukou bušila ráno na dveře u sousedů v libereckém Ostašově jednačtyřicetiletá žena. Právě unikla svému bývalému manželovi, který ji nejdříve omráčil paralyzérem a poté brutálně zbil.

Její dvaašedesátiletá matka takové štěstí neměla. Muž ji pravděpodobně ubodal a poté spáchal sebevraždu. Oběšeného jej nalezli v domě policisté, zatímco ve vedlejším pokoji seděl sedmiletý syn. I on skončil v péči lékařů a byl převezen na dětské oddělení krajské nemocnice (více jsme psali zde).

„Pravděpodobně byl omámený nějakými léky,“ řekla sousedka, k níž napadená žena přiběhla. „Bylo to hrozné. Byla celá od krve, prosila, ať zavoláme policii a záchranku,“ dodává.

Muže nejspíš překvapila přítomnost tchyně

Mladší z žen, které se podařilo z domu utéci, skončila s rozsáhlými pohmožděninami na traumatologii liberecké nemocnice.

„Přišla si do domu pro svého syna, který tu byl přes víkend u otce. Ten měl být v tu dobu v práci. Říkala mi, že když vešla do pokojíku, malej ji vůbec nevnímal, jako by byl pod práškama. A najednou tam přišel on, že je zabije. Omráčil ji, nasadil jí pouta a začal ji mlátit. Po nějaké době se jí podařilo utéci. To, že s ní přišla i její maminka, ho zřejmě překvapilo, většinou si pro syna chodila sama. Asi to narušilo jeho plány,“ prohlásila sousedka.

Žena prý se svým expartnerem, který se minulý rok vrátil z vězení, několik měsíců nežila. Do domu přijížděla pouze tehdy, když si vyzvedávala syna, který chodil k otci na návštěvu. Dvaačtyřicetiletý muž byl podle sousedky v minulosti souzen za krádeže a pro policisty je známou firmou.

Za mužem byla několikrát zásahovka

„Už tu několikrát byla kvůli němu zásahovka. Minulý měsíc dokonce napadl i svou tchyni. Báli jsme se, že se něco stane, ale že to dojde až takhle daleko, to by si nikdo z nás nemyslel. Je ale pravda, že s ním byly jenom problémy. Dělal naschvály sousedům, dokonce jim podpálil garáž. Z toho domu vyštípal všechny nájemníky. Těžko říci, co s domem teď bude, chovají tu i ovce a slepice, nevím, kdo se o ně bude starat,“ upozornila sousedka, která se s rodinou léta přátelí.

„Je to moje kamarádka, neumím si představit, jak se s tím vším vyrovná. Myslím, že už se sem nikdy nebude chtít vrátit, i když ten dům je částečně i její,“ podotkla.

Zda měl muž v minulosti problémy se zákonem, nechtěla policie potvrdit.

„Nebudeme se k případu zatím více vyjadřovat. Říci mohu jen tolik, že případ si převzali krajští kriminalisté, kteří v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Součástí vyšetřování bude i soudní pitva zemřelé ženy,“ uvedla Vlasta Suchánková, mluvčí krajské policie.