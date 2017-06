Muže s HIV viní z nechráněného styku s pěti ženami, s jednou má i dítě

Muž o své nemoci věděl od února 2009. Na to, že je nakažený, se přišlo, když přišel v sedmnácti letech darovat plazmu.

Obžaloba mu klade za vinu, že měl nechráněný sex s pěti ženami. Hrozí mu za to vězení na pět až na dvanáct let.

Kožarik tvrdí, že spal bez prezervativu jen s jednou ženou, s níž také čekal dítě.



„Chtěli jsme mít rodinu. Věděla to, bylo to po vzájemné dohodě,“ řekl u soudu.

Ženu, o které mluvil, soud předvolal na úterní jednání, ale nepřišla. „Odstřihla se od mě. Ani nevím, kde s malou žije. Vím ale, že jsou oba negativní,“ uvedl obžalovaný muž.



Používali jsme ochranu, hájí se Kožarik

Také další bývalá Kožarikova přítelkyně má dítě z doby, kdy s ním žila. Byli spolu několik měsíců od konce roku 2012 v Nizozemsku, kde Kožarik pracoval jako bagrista.

Kožarik ale odmítá, že by dítě bylo jeho. Tvrdí, že i ona o jeho nemoci věděla a sexuální styk měli vždy jen s ochranou. U ostatních žen pak zcela odmítá, že s nimi měl sex.

Dvě z žen, které se zatím podařilo soudu předvolat, ale vypovídají jinak.



„Měli jsme u něj doma určitě dvakrát pohlavní styk. Ochranu jsme nepoužívali. Že je HIV pozitivní, jsem ale nevěděla. Dozvěděla jsem se to až od policie. Byla jsem v jiném stavu, dělali mi testy, naštěstí byly negativní,“ řekla jedna z nich.

„Když mi to o tom řekli, byla jsem v šoku a měla jsem vztek. Jakuba jsem měla za hodného kluka,“ vypověděla svědkyně.

Jedná se o bývalou narkomanku, která si pervitin píchala často společně s Kožarikem. V době, kdy se s ním stýkala, ho podle své výpovědi brala každý den, někdy i čtyři dávky denně. Drogu užívala devět let. Poté, co si našla přítele a přišla do jiného stavu, s drogami prý úplně přestala.

Sex jsem s ní neměl, nemůžu riskovat nemoc, řekl obžalovaný

„Vím na sto procent, že jsem s ní sex neměl. Už kvůli sobě. Byla na ulici, vždy se vrátila po čtyřech dnech špinavá. Vzhledem ke svému stavu nemůžu riskovat další nemoc. Hrozila by mi smrt,“ hájil se obžalovaný.

Stejně ale vypovídala i druhá žena. „Styk jsem s ním měla dvakrát u něj doma. Ochranu jsme nepoužívali. Že je nemocný, jsem se dozvěděla až asi po měsíci. V tu dobu jsem byla zamilovaná. On mi pak potvrdil, že je nakažený,“ vypověděla.

Také o této ženě Kožarik tvrdí, že byli jen kamarádi a sex s ní neměl.

Podnět policii předala Krajská hygienická stanice v říjnu 2014. Měla totiž podezření, že se Kožarik chová v rozporu s poučením o předcházení infekci, které po svém pozitivním testování na HIV podepsal.



V počtu HIV nakažených je kraj na sedmém místě

V počtu HIV nakažených je Liberecký kraj na sedmém místě. Na konci roku 2015 evidovala krajská hygienická stanice v Libereckém kraji 59 případů onemocnění, z toho 7 nových. Na konci loňského roku bylo v kraji evidováno celkem 74 případů onemocnění HIV, z toho 15 nových.



„K poslednímu dubnu evidujeme v Libereckém kraji 75 případů,“ zmínila mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová.

V nemocnosti přepočtené na milion obyvatel zaujímá podle statistiky Liberecký kraj 7. místo v rámci České republiky. Dominuje Praha, s velkým odstupem následuje Karlovarský kraj, pak Středočeský, Ústecký, Plzeňský a Jihomoravský kraj.