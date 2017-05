VIDEO: Na Českolipsku začal hořet za jízdy autobus s cestujícími

„Cesta probíhala v pohodě, najednou řidič zastavil na křižovatce a řekl, ať si v klidu vystoupíme, že nám hoří autobus.Tak jsme si všichni v klidu vystoupili, bez paniky, a už bylo vidět, že vzadu jdou černé šmouhy kouře,“ sdělila iDNES.cz jedna z cestujících.

„Projíždějící auta začala zastavovat, ale nikdo neměl tendenci to hasit. Překvapilo mě, že nikdo z řidičů nevylezl a nezeptal se, co se děje, nebo že nikdo nepřiběhl s minimaxem, i když to by asi už nemělo cenu. Když pak přijeli hasiči, měli to uhašené během asi dvou minut,“ dodává.

Řidič ještě před příjezdem hasičů stihl odpojit baterii.

„Zasažena byla zadní část autobusu včetně motoru. Hasiči, kteří zasahovali v dýchacích maskách, požár uhasili dvěma vodními proudy a nasadili i vysokotlak,“ přiblížila mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová.

Výše škody zatím nebyla stanovena. „Příčinou bude s největší pravděpodobností technická závada,“ dodala Štrauchová.