Podbezdězí obchází medvídek mýval. Snad ho sežerou vlci, doufají odborníci

Radost z ní ale nikdo nemá - mýval se rychle množí a likviduje račí osádky, měkkýše a plazy. Navíc skvěle šplhá a rád vylupuje ptačí hnízda.

„Informace o výskytu mývala jsme měli už dřív, ale teď nám to nalezené stopy potvrdily. Není to pro nás ale překvapení, mýval se jako nepůvodní druh vyskytuje na mnoha místech Česka,“ komentoval Luboš Beran, zoolog správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.

Zoolog Vlastivědného muzea v České Lípě Zdeněk Vitáček, který se mapování šelem na Českolipsku věnuje tvrdí, že mýval se tu pohybuje už 12 let.

„Já osobně jeho stopy a trus našel už v roce 2005 u Bezdězu. Netuším, jestli jde o nějakého tuláka, nebo zakladatele početnější populace. Možná to byl jen jakýsi pionýr, který mapoval terén a jeho potomci teď o sobě dávají vědět,“ říká Vitáček.

Odborníci doufají, že mývala zahubí vlčí smečka, která v Podbezdězí žije. Jsou to konkurující si druhy a vlk je v tomto případě vyšší predátor, který může mývaly lovit.

Vypustil mývala Herman Göring?

V odborných kruzích se traduje, že mývala severního do volné přírody v okolí Ederského jezera nechal vypustit vrchní říšský lovčí Herman Göring, aby bylo v budoucnu co lovit. Pak ale přišla druhá světová válka a na mývaly se zapomnělo.

Ti se však rozmnožili a začali se lavinovitě šířit Evropou. Potomci původních „nacistických“ mývalů teď škodí fauně téměř v celé Evropě, jen v Německu je jich asi milion. V Čechách žije hlavně v nivě řeky Moravy a v západních Čechách.

„Spousta lidí navíc mývala chová doma jako mazlíčka. Přitom je to invazivní druh, který sežere, na co přijde. Střílet se smí celoročně, ovšem jen mysliveckou stráží nebo mysliveckým hospodářem, což jsou třeba jen tři lidi v revíru a to je málo,“ dodává myslivec z Dubé na Českolipsku Petr Slaba.