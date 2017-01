Místo chipsů a coly salát a fresh juice. Pamlsková vyhláška má i úspěch

Přestože se bály nechuti žáků do zdravých svačin, dnes nestačí uspokojit jejich zájem.

„První den jsme odšťavnili čtyři litry džusu, druhý den pět litrů a dneska už to nikdo ani nespočítá,“ směje se Lenka Křižánková, vedoucí školní jídelny na ZŠ Partyzánská, zatímco do elektrického odšťavňovače ve školní kantýně sype mrkev a jablka.

Kelímek sytě oranžového a chutného nápoje pak prodává dětem o velké přestávce za 13 korun. Stojí se na něj fronty a na opozdilce se už nedostane.

Na stejné škole přitom ještě nedávno řešili problém, že poklesla spotřeba ovoce a zeleniny při školních obědech.

„Řešili jsme proč. Bylo to kvůli banalitě a způsobu, jak je ovoce a zelenina dětem nabízena. Takže když si nevezmou jablko nebo mrkev, děláme jim fresh juice, po němž se mohou utlouct. A spotřeba ovoce a zeleniny nám při obědech stoupla o 60 procent,“ potvrzuje ředitel Partyzánské Karel Minařík.

Odšťavňovač splatí za čtrnáct dní

A nákup odšťavňovače? „Ten stál tři tisíce a za dva týdny je zaplacený,“ dodává.

Škola jede v tomto duchu už od září, nezdravé potraviny ale nenabízí už několik let. V kantýně si děti mohou koupit pochoutky z ovesných vloček, jáhel, pohanky, nesířené sušené ovoce, cereální tyčinky, banánové rolky, rýžové plátky nebo dýňová semínka.

V jídelně pak na ně denně čeká vždy zeleninový i ovocný salát. „Zajímavé je, že od té doby chodí na svačiny víc dětí, než když jsme tu kdysi měli sušenky nebo čokoládu. Možná je tohle jídlo pro ně zajímavější, není tak dostupné,“ zamýšlí se Lenka Křižánková.

Obavy z toho, že děti si budou chipsy, sladké tyčinky a bagetu kupovat mimo školu, se nenaplnily. „My jsme měli svou vizi, co je pro děti dobré ještě dávno před tou vyhláškou. A rodiče dětí nás podpořili. Takže když vyhlášku schválili, jen jsme si potvrdili, že jsme šli správnou cestou,“ vysvětluje Minařík.

Podobný scénář zvolili na ZŠ Slovanka. Kromě automatu na neslazené vody a džusy a automatu na mléčné nápoje tu mají samočinný stroj, vydávající celozrnné pečivo obložené nízkotučným sýrem, kvalitní šunkou a čerstvou zeleninou.

Na svačiny už je automat prázdný

Je o něj takový zájem, že školáci jej vykoupí už ráno a na svačiny už je automat prázdný. „My jsme si uvědomili, že někteří rodiče nestíhají svým dětem ráno připravit snídani. Tak jim je nabízíme u nás. Děti si na to zvykly a vždy všechno vykoupí. Zájem potvrzuje, že to byla správná cesta,“ pokyvuje hlavou ředitel ZŠ Slovanka Václav Špetlík.

„Dokonce už zájem dětí převyšuje kapacity automatu, takže na některé děti se nedostane,“ zdůrazňuje. Snídaně připravují a automat jimi plní školní kuchařky, když přijdou ráno do práce. K obědu dětem pak dělají ještě několik druhů zeleninových salátů.

„Salátový bar máme dva měsíce, vždy třikrát do týdne. Polovina dětí si salát vezme, je to v ceně oběda. A od té doby spatřuji velký posun v zájmu dětí o ovoce a zeleninu. Jenom se jim to musí lákavě nabídnout,“ zamýšlí se školní ekonomka Lenka Bittnerová.

Ne všechny školy ale šly podobnou cestou. Sedm z devíti základek v České Lípě bufety a kantýny buď zavřely, nebo odstranily jídelní a nápojové automaty.

„Nájemkyně našeho občerstvení s tím sekla ještě před platností vyhlášky. Bála se, že těm podmínkám nevyhoví. A nikoho jiného jsme nesehnali,“ vysvětluje ředitel ZŠ Jižní Jan Policer.

Pokus o zdravé svačiny selhal

Pokus nabízet dětem zdravé svačinky prý selhal. „To se vůbec nesetkalo s úspěchem a odezva byla minimální,“ prozradil.

Také na ZŠ Pátova už nápojový automat ani kantýnu nikdo nenajde. Zrušili je dávno před vyhláškou. „Oslovili jsme pár firem, co zavážejí školy zdravými svačinami, ale nevzbudilo to zájem,“ podotkl ředitel Petr Jonáš.

Ředitel ZŠ Partyzánská Karel Minařík ale takový postup považuje za nelogický. „Aby se vyhlášce vyhovělo, může se automat a kantýna buď zrušit a nebo se přizpůsobit a sortiment pozměnit. Když se bufet zavře, poškodí se tím děti, které právě má vyhláška chránit. A rovnou je tím pošleme do supermarketu, kde si ty nezdravé pokrmy koupí,“ zamýšlí se.