Na Frýdlantsku začalo kácení historické kočárové aleje, petice nepomohla

Oprava cesty je součástí česko-polského projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“. Kvůli projektu za 540 milionů korun padne na Frýdlantsku 523 stromů

Kočárová alej plná jasanů z roku 1870 bude sice pokácena, ale bojovníci za zachování tradičních stromořadí na Frýdlantsku, která měla padnout kvůli obnovám silnic druhých a třetích tříd, přesto dosáhli určitého kompromisu. Původně mělo zmizet až 900 stromů.

„Věděli jsme, že tuto alej bude nejtěžší zachránit. Tím, že to bylo vlajkové stromořadí naší iniciativy, pomohlo zachránit ostatní aleje. Svým způsobem nám to připadá jako symbol,“ řekl před časem iniciátor protestů proti kácení Zbyněk Vlk. Pomyslný hold kočárové aleji lidé podle Vlka složili tím, že jí poslali hlas do výše zmíněné soutěže. „Tato silnička je opravdu hodně úzká a i názor veřejnosti byl spíše pro vykácení,“ dodal Vlk.

Ze stromů padaly větve

Stromořadí na Frýdlantsku se zastávali také ekologové ze sdružení Arnika. „Stromy k silnicím patří. Bez nich jsou silnice v terénu méně patrné. Stromy jsou vodítkem v zimě, když jsou silnice zaváté, při povodni, kdy jsou zaplavené nebo v husté mlze či sněžení. I z technického hlediska mají stromy u silnice svůj význam. Odvodňují podloží, zpevňují krajnici a udržují pozornost řidičů,“ uvedla vedoucí kampaně Zachraňme stromy Marcela Klemensová z Arniky.

Podle odborníků už kočárová alej nutně potřebovala obnovu, protože je ve velmi špatném stavu. To ostatně v pondělí potvrdily i kmeny prvních pokácených stromů. Alej byla dlouhodobě neudržovaná, nebezpečná a padaly z ní větve. Stromy omezoval asfalt, který končí až těsně u kmenů, poškozovala je i projíždějící auta a solení v zimním období.

„Už nyní je z původní aleje asi třetina stromů pryč,“ řekl starosta Raspenavy Pavel Lžičař. Podle Lžičaře je navíc průjezd úzkou silnicí třetí třídy rizikový, nevyhnou se tam ani dvě osobní auta. V minulosti se tu stalo i několik smrtelných nehod.

Silnici až do podzimu uzavřou

Rekonstruovat se na Frýdlantsku bude pět krajských silnic, ta na Krásný Les je první, kde s kácením začali. Od pondělního rána až do podzimu bude zhruba 2,5 kilometru dlouhá komunikace pro veškerou dopravu uzavřena. Řidiči musí jezdit přes Frýdlant.

„Tady v tom úseku dojde k rozšíření silnice, narovnání oblouků v její středové části. Bohužel kvůli těmto stavebním pracím dojde k vykácení těchto starých stromů a následně po dokončení, buď letos na podzim nebo příští rok na jaře, k vysazení nové aleje. Ta bude jednostranná, z Raspenavy po levé straně,“ informoval ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička.

Po dokončení rekonstrukce silnic nechá kraj vysadit v jejich sousedství 1 500 nových stromů. Většinou půjde o třešně a lípy srdčité. Od lepšího dopravního spojení si autoři projektu slibují, že region bude pro turisty zajímavější.

Kočárové aleje jsou pro Frýdlantsko typickým krajinným prvkem. Tu mezi Raspenavou a Krásným Lesem vysázeli raspenavští sedláci, aby si zpříjemnili cestu kočárem z Frýdlantu do Lázní Libverda, které se právě tehdy rozvíjely.