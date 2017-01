Na Ještědu vzdají hold sudetskému Němci, mistrovi v jízdě na saních

Sjížděním Ještědu v přírodních drahách s názvem Saně na Ještědu chtějí pořadatelé z o.p.s. Archa 13 připomenout Kauschkovo senzační vítězství.

„V dobách Kauschky se jezdilo z vrcholu Ještědu a druhou stranou, než pojedeme my. Kopírovat původní dráhu už ani dnes není možné, protože neexistuje. Fragmenty ale lze najít dodnes. Třeba zbytek můstku nebo propustku,“ uvedl za pořadatele Petr Pimek.

Novodobí sáňkaři pojedou místy, kudy dnes vede terénní cyklistická trať. Kdo si bude chtít zazávodit, bude mít možnost, ve spodní části se počítá s měřeným úsekem.

V plánu je i soutěž o nejlepší dobový kostým. Každý, kdo přijde s dřevěnými sáňkami, bude mít jízdu lanovkou na Skalku zdarma.

„Chceme nejen připomenout slavnou sportovní historii Ještědu, ale i Rudolfa Kauschku, který byl významnou osobností Liberce hodnou následování. Byl to sice Němec, ale jeho odkaz svým významem přesahuje národnosti,“ připomněl Petr Pimek z obecně prospěšné společnosti Archa 13.

Kauschka slézal hory a psal básně

„Rudolf Kauschka byl nejen velký sportovec, chodil třeba z Liberce na Sněžku nebo dobrodružně zlézal vrcholy Jizerských hor, ale byl to i literát. Psal básně a byl to oduševnělý člověk. Z jeho lásky k přírodě a postoji k životu by si mohla vzít řada lidí příklad i dnes,“ řekl publicista, fotograf a horolezec Jan Pikous.

Sám šel na svých výpravách mnohokrát v Kauschkových stopách. Akci na Ještědu spolu s Archou 13 spolupořádá TJ Dukla Liberec, TJ Spartak Smržovka a horský spolek Ski Jiřetín pod Bukovou.

Sáňkařská akce nebude poslední, která se věnuje sportovní stránce Ještědu. Na svazích hory vznikne na jaře i naučná stezka. Kromě Kauschkova příběhu a zaniklé sáňkařské dráhy přiblíží třeba i budování skokanských můstků a jiné střípky ze sportovní historie hory.

Sáňkařské dráhy mají na jaře na Ještědu připomenout také drobné značky. Jejich konečná podoba se ještě dolaďuje.