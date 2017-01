Liberec čelí exekuci. Architektům nezaplatil statisíce a dluh narůstá

Exekuce byla zahájena k 26. lednu a částku má radnice zaplatit liberecké společnosti Real Space. Jejími jednateli jsou architekti Filip Horatschke a Jan Duda. Ti chtěli před několika lety postavit ve Svojsíkově ulici bytový dům. Proti jejich záměru se však postavili někteří zastupitelé i místní obyvatelé, kteří dokonce sepsali petici.

Jenže společnost vyhrála s projektem ve výběrovém řízení, které proběhlo už v roce 2007. „V územním plánu byl pozemek určený k zástavbě. Součástí městem vypsaného výběrového řízení bylo odevzdat studii, která splňovala přesně daná kritéria, tedy velikost i počet podlaží,“ přiblížil Horatschke.

Uchazeči byli celkem tři, komise nakonec jako vítězný označila návrh společnosti Real Space. A prodej pozemků i jejich zástavbu odsouhlasilo v lednu 2008 i zastupitelstvo.

Proti stavbě sepsali petici

„Nejdříve nám město pozemek pronajalo s tím, že až postavíme hrubou stavbu, tak nám jej prodá. Zastupitelé se tak chránili proti možným spekulacím, chtěli, aby tam opravdu stálo to, co bylo ve studii. V březnu 2008 jsme proto podepsali nájemní smlouvu,“ vysvětlil architekt.

Že se na pozemcích může stavět, potvrdil i stavební úřad, který také vydal územní rozhodnutí. Tím se však spustila lavina nevole. K místním lidem, kteří tvrdili, že dům pohltí park, kde si hrají děti, se přidali i politici ze Změny. Proti stavbě se bránili peticí a zastání hledali u krajského úřadu. Ten jim vyhověl a územní rozhodnutí zrušil.

„Shledal, že město má rozpor v textové vyhlášce územního plánu a výkresové části. Ta výkresová říká, že to je bydlení městské a tudíž zastavitelné, a textová, že se má chránit veřejné prostranství a stavět se tam nesmí. Na radnici řekli, že to dají dohromady, a vzali si na to lhůtu dvanáct měsíců. A během té doby jsme se domluvili, že přestaneme platit nájem. Jenže ani za rok se nic nestalo. A protože kraj nedostal žádné nové dokumenty, tak nemohl v dalším řízení pokračovat,“ sdělil Horatschke.

V roce 2014 však zažalovalo společnost město, že jim dluží na nájmu 125 tisíc korun. Mezitím skončila i nájemní smlouva, protože nedocházelo k jejímu naplnění ze strany města. Své náklady vyčíslili i architekti, a to na sedm milionů korun, včetně zaplaceného nájmu v hodnotě více než čtyř set tisíc.

První rozsudek zamítl nároky obou stran. Ten druhý, který proběhl u krajského soudu koncem října, uložil Liberci vrátit společnosti Real Space čtyři sta tisíc korun za nájemné. Zaplatit mělo město do tří dnů, což se nestalo.

Částku zatím platit nebudeme, řekl Korytář

„To, že je na nás podaná exekuce, příjemné není,“ komentoval informaci Jan Korytář (Změna), náměstek libereckého primátora. „Na poslední radě města jsme se dohodli, že podáme dovolání k Nejvyššímu soudu s tím, že tu částku platit zatím nebudeme,“ doplnil.

„Zjišťujeme, zda náš právník podal dovolání v řádném termínu. A pokud uvidíme, že není žádná možnost, jak exekuci zastavit, tak s největší pravděpodobností bychom tu částku co nejdříve společnosti Real Space poslali, abychom neohrozili dotace,“ upřesnil náměstek.

Horatschke však tvrdí, že město na jejich četná upozornění, že k exekuci může dojít, nereagovalo. „Tváří se, jako bychom neexistovali. Tato fakta však nebránila zastupitelce Změny Zuzaně Tachovské, aby napsala do Libereckého Zpravodaje oslavný, ale bohužel naprosto lživý článek. Vzhledem k postoji města náš právník postoupil věc exekutorovi, který dostal od soudu zmocnění zahájit exekuci. Dnes už dluh narostl na šest set tisíc korun. A pokud nezaplatí do třiceti dnů, obstaví exekutor městu majetek i účty,“ informoval architekt.

Zastupitelka Zuzana Tachovská však na svých názorech trvá. „V článku jsem se věnovala jen žalobě za zmařenou investici a s tou společnost skutečně u soudu neuspěla,“ podotkla. Jenže podle Horatschkeho to zatím není tak jisté. O šesti a půl milionech má totiž rozhodovat ještě dovolací soud v Brně.