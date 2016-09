Na silnici z Liberce do Prahy mění svodidla. Řidiče trápí kolony

„Normálně jezdím autem do práce přibližně sedmnáct až dvacet minut. Teď mi cesta do Liberce zabrala asi dvakrát tolik času, jelikož doprava byla v některých částech silnice svedena do jednoho pruhu a tvořily se tady kolony,“ uvedl Tomáš Pánek, který do krajské metropole dojíždí z Turnova.

Podobnou zkušenost měla i Věra Peterková ze stejného města. „Musím teď vstávat o půl hodiny dříve, abych stihla být včas v práci. Nevím, proč výměnu svodidel nedělali v létě, jelikož od září se provoz zvýšil kvůli tomu, že začal školní rok,“ uvedla řidička.

Práce potrvají sedm měsíců

Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) práce na silnici potrvají sedm měsíců. „Nepočítá se v to přerušení prací v zimním období. Předpokládaný termín dokončení stavby je 31. července příštího roku,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Výměna a doplňování svodidel má podle ní za cíl zvýšit bezpečnost provozu. „A to ve smyslu zmírnění následků případných dopravních nehod na silnici,“ dodala mluvčí.

Další částečné uzavírky na silnici budou podle ŘSD vypadat tak, že na každém z obou jízdních pásů budou vyznačené dva zúžené jízdní pruhy. „Z nich vnitřní, konkrétně levý jízdní pruh bude mít šířku pouze dva metry,“ konstatovala Ledvinová.

Policie neměla minulý týden v zúženém úseku silnice hlášena žádnou dopravní nehodu. „Jedna nehoda se ale stala na sjezdu u Rádelského mlýna a druhá na sjezdu na Dlouhý Most,“ sdělila policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.