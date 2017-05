Na nákup jízdenky v Liberci postačí karta, terminály budou i v autobusech

Dopravní podnik kvůli tomu nakoupí nové odbavovací automaty a takzvané validátory. Přes sedmadvacet milionů korun na ně získal z evropské dotace. Možnost platit za jízdenky bezhotovostně nabídl dopravce poprvé v roce 2014.

„Tehdy jsme byli třetí na světě a první v republice. Dnes už je to v dopravě standard,“ sdělil Luboš Wejnar, ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce (DPMLJ).

Podle něj zájem o tyto platby mezi cestujícími roste. Zatím si mohou prostřednictvím karty koupit jízdenku v tramvajích, které jezdí po Liberci a mezi oběma městy. V průběhu příštího roku ale zavede dopravní podnik tuto službu i na všechny autobusové linky v Liberci a Jablonci. Umožní to 170 validátorů, které kvůli tomu nakoupí.

Ředitel dopravního podniku se domnívá, že nabídka bezhotovostní platby za jízdenku odstraní poslední bariéru, kterou mohli cestující při získání jízdenky pociťovat, a přitáhne tak k městské hromadné dopravě ještě více lidí. Loni jich dopravní podnik přepravil téměř 42 milionů.

Češtinu doplní tři jazyky

Nově si na terminálu budou moci zvolit i jazyk, ve kterém s ním chtějí komunikovat. V nabídce je kromě toho českého i polština, angličtina a němčina.

„Ta technologie je dnes už pokročilejší, než byla v roce 2014. Stále je ale pro cestující obsluha jednoduchá. Stačí zvolit jízdné, zda základní či zlevněné, a pásmo. Přiloží kartu, zaplatí a vyjede jim jízdenka, která je již označená,“ popsal Wejnar.

Kromě terminálů na všech linkách počítá dopravní podnik také s novými prodejními automaty v tramvajových soupravách. Některé z nich jsou již patnáct let staré a jejich obsluha je mnohdy příliš složitá. „Všechny budou nyní stejné, moderní. Dohromady jich pořídíme třicet a rovněž se v nich bude moci zaplatit jak mincemi, tak i bezkontaktní kartou,“ upozornil ředitel.

Pět nových automatů na zastávkách

A nové budou rovněž automaty na výdej jízdenek, které najdou cestující na vybraných zastávkách. Dopravce jich instaluje pět na nejvíce vytížená místa. Jízdenku si v nich koupí cestující na zastávce v Horním Hanychově, na Rybníčku a modernější přístroje budou i na Nádraží, Šaldově náměstí a na zastávce Dobiášova.

„V rámci projektu můžeme koupit i jeden multifunkční přístroj, který umístíme na terminál ve Fügnerově ulici. Ten umožní cestujícím zakoupit jakýkoli jízdní doklad v rámci celého kraje, a to i předplacené jízdné, které dosud mohou koupit jen u přepážek. Technologie automatu počítá s tím, že při transakcích bude muset cestující zadat PIN,“ podotkl Wejnar.

Systém bezhotovostního placení jízdenek by rádi nabídli cestujícím i v České Lípě.

„Zatím to ale nefunguje, náklady na přestavbu toho současného systému představují poměrně vysoké náklady. Do budoucna bychom tuto službu ale rádi spustili, nicméně nechceme zatím nic slibovat, abychom se nedostali do nějakých časových limitů,“ sdělila Nikol Bradíková, mluvčí společnosti BusLine, která zajišťuje MHD v České Lípě.