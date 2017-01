Nábytek z palet je stále v módě, v Liberci si ho může vyrobit i začátečník

„Začalo to tak, že jsem si chtěl vyrobit něco svého, ale ne standardního. Udělat klasickou věc, ale jinak. Dostal jsem se k paletám, které jsou levnější zdroj dřeva. Pár věcí jsem vyrobil a když jsem je pak ukazoval lidem, byli nadšení a chtěli si to taky zkusit, proto vznikla dílna, ve které tvořím na zakázku, ale zároveň do ní můžou přijít i úplní začátečníci,“ přibližuje Chmurčiak, který přitom není vyučeným truhlářem a před otevřením dílny pracoval v kanceláři.

Dílnu vybavil stroji, díky kterým se mohou zájemci pouštět do složitějších postupů. „Máme tu pokosovou pilu, která slouží k přesným krátkým řezům, hoblovku nebo klasickou stolní pilu,“ vyjmenovává Chmurčiak.

Podotýká, že složení výbavy má sloužit spíše hobby výrobě. „Kdybych tu měl složitější techniku, hůř by si s ní poradili amatéři,“ vysvětluje.Po dílně je pak rozeseto několik pracovních stolků, u kterých je další nezbytné nářadí a ochranné pomůcky. Aby se začátečníci se stroji naučili, pořádá Chmurčiak ve své dílně i workshopy.

„Účastníci si k práci s paletami přičichnou a odpoledne pak mohou chodit sami a pracovat na svých věcech,“ říká Chmurčiak.

Výroba zabere půl dne i týdny

Podle něj se výroba nábytku z palet dělí na dvě základní skupiny. „V prvním se využívá konstrukce palety. Jsou to třeba různé jednoduché věšáky, botníky nebo jednoduché sezení. To můžete mít hotové i za půl dne. Druhá metoda už palety tolik nepřiznává, používá je jako dříví. Paletu rozeberete do prken a z nich se nábytek skládá,“ přibližuje Chmurčiak. Výroba těchto kusů pak zabere i několik týdnů.

A jaké výrobky jsou v současnosti nejvíce trendy? „Jsou to rozhodně postele. Paleta už sama o sobě je takový rošt. Jak je prokládaná, tak větrá,“ říká Chmurčiak, který staré palety nakupuje ve velkoobchodu.

„Jsou dva druhy, áčkové a béčkové. Áčkové jsou lehce použité, na kterých není vidět žádné opotřebení, nejsou rozbité. Béčkové jsou pak už více omlácené,“ vysvětluje Chmurčiak.

„Je možné koupit i nové palety, ale to už pak trochu ztrácí smysl. Na druhou stranu se dají použít při výrobě postelí, protože nikdy nevíte, co se na nich dřív vozilo, a takhle alespoň máte jistotu, že nic,“ dodává Chmurčiak.

Ve své dílně ale pomáhá i zájemcům, kteří si přinesou jiný netradiční materiál k výrobě nábytku. „Měl jsem tu zákazníka, který si přinesl velký dřevěný kruh, na který se namotávají kabely,“ zakončuje Chmurčiak.