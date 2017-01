Kondom mám vždy, hájí se muž s HIV. Je obžalovaný z ohrožení šesti partnerů

Do Liberce se tak případ vrátil k novému projednání. Novákovi hrozí až dvanáct let vězení, přestože žádného ze svých náhodných sexuálních partnerů nenakazil. Seznamoval se s nimi většinou přes sociální sítě, kde vystupoval pod přezdívkou Maarty.

Obžaloba klade Novákovi za vinu, že na jaře a v létě roku 2012 v Praze a Liberci provozoval orální nebo anální sex s šesti muži, aniž je informoval o své nemoci a v několika případech ani nepoužil kondom. Obžalovaný to odmítá.

„Kondom používám vždycky, stejně tak vždy informuju své partnery o tom, že jsem HIV pozitivní. Nevím, jak mám prokázat, že lžou,“ řekl ve své výpovědi Novák.

Tvrdí, že s některými muži ani nespal, buď proto, že byli opilí nebo proto, že jej nepřitahovali. Poučený o tom, jak se má chovat coby člověk nakažený virem HIV, je z AIDS centra, kam pravidelně dochází.

„Řekli mi, že mám své partnery informovat o své diagnóze a chránit se, a to jsem také dělal,“ dodal.

Při análním sexu prý vždy používal kondom, orální pak sám v aktivní pozici neprovozoval. „Dělá se mi z toho zle,“ zmínil ve výpovědi.

V té době navíc nosil rovnátka, a tak nemohl zaručit, že by nedošlo k poranění partnera.



Znalec: léčba nedovede člověka viru zbavit

U soudu v úterý vypovídal i soudní znalec Luděk Daneš. Zdůraznil, že HIV pozitivní pacient bude mít až do konce svého života virus v těle a bude stále infekční. A to i přes moderní léčbu.

„Není pravda, že by dovedla člověka viru zbavit, až do smrti je potenciálním přenašečem a je to rizikový pacient. Míra rizika záleží na koncentraci viru v krvi, čím menší, tím méně rizikový člověk je,“ vysvětlil znalec.

Podle něj tak je nejúčinnějším a nejlevnějším řešením, jak přenosu zabránit, používat ochranu, a to jak při análním, tak i orálním sexu.

„Není vyloučeno, že pan Novák mohl své partnery nakazit, zvláště, když v některých případech nebyl použit kondom. Na druhou stranu prokázat to také není jednoduché. Šlo navíc o lidi, kteří vedli promiskuitní způsob života,“ zdůraznil.

Nováka označil za ukázněného pacienta, který se ihned zapojil do léčby, díky níž se u něj nemoc nerozvíjí. Nicméně stále je nosičem viru a ohrožuje tak ostatní.

Jeden trest už si v minulosti odpykal

„Doporučoval bych u něj spíše sexuologickou a hormonální léčbu, která by ho mohla přimět k tomu, aby při styku s muži používal vždy kondom. Mělo by to určitě větší efekt, než pokud bude zavřen ve vězení a umístěn mezi muže. Mohl by se tak dostat do větších potíží,“ doplnil Daneš.

Soud pokračoval čtením protokolů z předchozích líčení, aby se projednání případu zrychlilo.

Za šíření viru HIV si Novák už jeden trest odpykal, v roce 2005 ho soud poslal na tři a půl roku do vězení. Tehdy dva roky ohrožoval své známé a nejméně v deseti případech měl s muži pohlavní styk.

Policisté po jeho zadržení apelovali na jeho případné partnery, aby podstoupili zdravotní testy, nikdo z nich však nakažen nebyl. Na svobodu byl Novák podmínečně propuštěn před koncem trestu.