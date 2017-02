Napsal jsem Babišovi esemesku. Odpověď už nečekám, říká vyloučený primátor

Když jste na sebe poprvé navlékl řetěz primátora, čekal jste, do jakých situací se během své funkce dostanete?

Ne, je pravda, že jsem netušil, co mě všechno čeká a musel jsem hodně změnit pohled na to, jak politika funguje.

A k čemu jste došel?

Musím říci, že vyhrávají ti zkušení, tady nejde o žádný racionální přístup, pohled zvenčí, vyhrávají ti, co mají s politikou letité zkušenosti a umějí v ní chodit.

Je pravda, že odvolání náměstkyně Karolíny Hrbkové z koaliční Změny, které jste navrhl v prosinci loňského roku, příliš taktické nebylo. Zvláště, když o měsíc později jste vy sám zase navrhl, aby se na své místo vrátila. Trošku mi to připomíná Kocourkov, vám ne?

Ale jo, také mi to přišlo jako Kocourkov. Jenže to bylo jedno z nejlepších řešení, jak udržet koalici i město pohromadě. A přiznávám, že díl viny za to nesu i já. Asi jsem měl koaličnímu partnerovi říci dopředu, že nejsem s prací paní kolegyně spokojený, a to hlavně na přípravě územního plánu. Jenže jsem měl pocit, že Změna by nikdy nesouhlasila s tím, abych si územní plán vzal do své gesce. Uznávám, že jsem to mohl udělat jinak.

Proč ANO zrušilo libereckou buňku Předsednictvo hnutí ANO 20. prosince zrušilo místní organizace v Liberci a Frýdlantu. Všem členům zaniklo členství. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek k tomu tehdy řekl: „Jedná se o krajní řešení, které je ale bohužel nevyhnutelné. Už květnu, kdy z místní organizace Liberec chtělo vystoupit osm členů, kteří upozorňovali na opakované nedodržování stanov, nám bylo jasné, že po volbách budeme muset situaci řešit. Vedení krajské organizace se ještě snažilo vše urovnat, bohužel to k ničemu nevedlo.“



Paní Hrbková upozorňovala na chyby stavebního úřadu. Teď, když máte územní plán pod sebou, vidíte je tam také?

Ve stotisícovém městě nikdy neuděláte výborný územní plán, vždy musíte jít cestou kompromisů a vždy se najde někdo, komu se to líbit nebude. My pořizujeme územní plán jako samospráva, stavební úřad si ho pak vykládá podle svých zákonů. A ta jeho pochybení, co se statistiky týče, se nijak nevymykají, jsou jen nejviditelnější. I z tohoto důvodu je stavební úřad neustále na paškále. Ti, co jsou spokojeni, tak nemají potřebu dávat články do novin a rozhovory do televize.

Paradoxem bylo, a i váš koaliční partner na to ironicky upozorňoval, že zhruba týden po odvolání Hrbkové předsednictvo ANO zrušilo bez předchozího varování frýdlantskou i libereckou buňku. Jaká je teď vaše pozice, když už za vámi nestojí hnutí vedené Andrejem Babišem?

Jelikož už to politické prostředí přece jenom trochu znám, tak vím, že to nějakou roli hraje. Člověk jako nestraník, který není nikomu zavázaný, je pro politické prostředí nebezpečný. Jsem rád za těch osm lidí, dnes už také bývalých členů ANO, kteří sedí v zastupitelstvu se mnou, že zrušení základny nás nepoznamenalo, zůstáváme stabilní.

Jak se nyní na hnutí ANO díváte, ubírá se stále stejným směrem jako na začátku svého vzniku?

Zcela určitě ne. Pamatuji si ty naše první letáky, když ještě mělo ANO své staré logo. To už je dávná minulost. Slibovali jsme, že budeme eliminovat přebujelou byrokratizaci, chtěli jsme, aby se stát co nejméně montoval do života občanů a podnikatelů. Přáli jsme si, aby lidé byli samostatní, dokázali se o sebe postarat. Místo toho se udělaly kroky, které jdou proti těmto přáním.

Takže nesouhlasíte se zavedením EET?

S myšlenkou platit daně souhlasím, ale ne tímto stylem, jakým jsme se vydali. To je špatně, dalo se to řešit mnohem levnějšími a elegantnějšími metodami. Já si myslím, že nějakou odpovědnost by měl stát v lidech vzbuzovat přirozeně, ne represemi. Vzdělávat je, aby viděli, že když platí daně, tak za to taky něco dostanou. Kdežto teď je platí jen proto, aby si ministr financí Babiš dokázal, že umí udělat vyrovnaný rozpočet nebo aby mohl splácet staré dluhy.

Mrzí vás, že se s vámi Babiš nespojil a nevysvětlil, proč buňky zrušili?

Mám teď takové dilema, jestli jsem si pana Babiše v té době příliš neidealizoval. Anebo jestli ho politika a moc takhle poznamenala a změnila. Mrzí mě, jakými lidmi se obklopil. My jsme se snažili dělat tady tu práci jako ANO dobře, a koneckonců byli jsme nejviditelnější z celého kraje. O žádném ze zdejších poslanců nikdo nic neslyšel, nic pro kraj nedělají. Jenže jsme neměli čas se panu Babišovi neustále připomínat. A pak opravdu stačí to, co se stalo i panu hejtmanu Koštovi v Olomouckém kraji. Stačí jeden člověk, který je Babišovi nablízku, dvoří se mu, snaží se o jeho přízeň a řekne pak nějakou blbost, kterou on vezme za bernou minci. V tu chvíli je ze mě takový a takový Batthyány a z Košty takový a takový hejtman. Ještě je tady ale i druhá možnost, což bych také nevylučoval, že to je dobře propracovaný systém dostat do krajů maximálně loajální lidi. Prostě Babiš potřebuje čtrnáct chapadel plus jedno v Praze, které budou dělat to, co říká.

Mluvil jste s ním od té doby?

Ne, vůbec na mě nereagoval. Poslal jsem mu esemesku, neodpověděl a já už to ani nečekám.

Vnímáte teď hlasy, že jste politicky vyřízený a v dalších volbách už nemáte bez Babiše šanci?

Už mi někteří lidé naznačili, že by byla škoda, abych nepokračoval, ale že bych se měl někam přidat, něco založit. Jenže upřímně řečeno, pro mě to bylo takových pár facek, jednak od ANO, jednak celkově z toho politického prostředí, že se teď soustředím jen na to, dělat si svou práci dobře. A tyhle názory pouštím jedním uchem tam a druhým ven.

Přesto, budete chtít ještě v politice pokračovat i po skončení tohoto volebního období?

Byl jsem ve fázi, kdy jsem chtěl hodit klíče na stůl a říci, dělejte si to tu sami. A bylo by hodně vlčáků, kteří chtějí na mé místo nastoupit. Ale dostal jsem radu, abych si přes Vánoce odpočinul, a nechal si to projít hlavou. A udělal jsem dobře, snažím se teď nahlížet na věci víc pozitivně, nedělám unáhlené závěry a možná budu i méně konfrontační.

Změníte i svůj vztah k Facebooku? Přece jen, v mnoha komentářích jste se nechoval právě jako primátor.

Je pravda, že na svém Facebooku teď abstinuji, snažím se tam dávat toho co nejméně, nemyslím, že je trávení času na Facebooku smyslem života. Ale je to poměrně zajímavé médium na sbírání informací. Přiznávám však, že jsem se ještě nenaučil tolik ovládat. Když vidím nějaký názor, se kterým se nemůžu ztotožnit, tak to tam prostě vypálím. To vím, ale v tom jsem asi zase unikátní, že nepíšu jenom líbivé komentáře a povídačky.

Zastupitelé loni odsouhlasili nulovou toleranci hazardu. Vy jste byl proti. Mnozí vám pak vyčítali, že u vás provozovatelé heren lobbovali.

Nedá se mluvit o lobbismu, nikdo za mnou s obálkami plnými peněz nechodil. Můj názor na hazard je od začátku stejný. Říkám: Kultivujme prostředí, zatrhněme herny a nechme kasina. To, že se to tady zakáže, k ničemu nepovede. Člověk, který bude mít hazard rád, pojede třeba do Stráže nad Nisou, kde, když budou chytří, tak si postaví kasino a obec ukrutně zbohatne. Anebo pojedou do sousedního Jablonce. Aktivisté, kteří bojovali za nulovou toleranci, tímto nezruší hazard, jen ho přesunou a navíc z toho nebude město nic mít.

Co teď Liberečany pod vaší vládou ještě čeká? Co po vás zbude?

Doufám, že některé věci dotáhneme do konce, některé sice přejdou do dalšího období, ale už budou v běhu. Pevně věřím, že se podaří udělat parkovací dům s terminálem na autobusovém nádraží. Budu rád, pokud uděláme projektovou dokumentaci na opravu Uranu, na který se léta kašle. Doufám, že se podaří dokončit projektová dokumentace na bazén, že budou úspěšná jednání se SčVaKem ohledně nápravy kvality vody, která vtéká do přehrady. Záleží mi na tom, abychom dotáhli do konce jednání s TMR, což je jediná šance pro lyžařský areál na Ještědu. A chci probrat k životu ještě více Vesec. Budu rád, pokud dotáhneme nové logo města a kampaň k němu. Měl bych zvládnout i rekonstrukci hasičárny v Růžodole a zcela novou v Krásné Studánce. Není toho málo, ale bohužel nemám čas nechat se u všeho fotit.