Nejvíc peněz prožerou lachtani a zoborožci, experti proberou jídelníček

Liberecká zoologická zahrada je první zoo ve střední a východní Evropě, která tuto prestižní událost hostí.

Cílem akce je výměna zkušeností a získání nových poznatků v oblasti krmení zvířat.

„Budeme řešit problematiku výživy od primátů přes kopytníky, šelmy, ptáky až po exotické druhy žab,“ informovala zooloožka a vedoucí úseku výživy liberecké zoo Petra Bolechová.

Lachtan denně sežere krmení za 300 korun

Podle ní konference nebude jen o tom, čím zvířata ideálně krmit, ale také o ekonomice. Krmení zvířat je totiž pro zoo finančně velmi náročné.

„Nejdražší je zřejmě krmení lachtanů, jelikož vysoká je cena mořských ryb. Záleží na sezoně, ale potrava pro jednoho lachtana vyjde denně na 200 až 300 korun,“ uvedla Bolechová.

Poměrně drahá je potrava také pro některé druhy ptáků. „Hlavně zoborožci mají velkou spotřebu hmyzu. Denně spolykají až 200 sarančat. Krmení jednoho páru denně vyjde v sezoně i na více než 300 korun,“ dodala zooložka.

Trendy ve výživě zvířat se za poslední léta velmi proměnily. Vidět je to například u šimpanzů.

„Za nějakých deset let se přístup k jejich výživě hodně změnil. Pryč je období pečených jablek, štrúdlů, jogurtů, kaší, víceméně lidské stravy. V posledních letech se přechází spíše na stravu, která je jim přirozenější. Jde o větve na okus, ne moc cukernatou zeleninu, ale naopak s větším obsahem vlákniny a podobně,“ vysvětlil ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

Aby opice měly kvalitní stravu po celý rok, pronajímá si zoo několik mrazáků, kde se zamrazují větve pro zvířata.

Šimpanzi při nevhodné stravě tloustnou

Zahrada připomíná, že změny ve stravování šimpanzů jsou vidět na lepší kondici primátů. Při nevhodné stravě mají problém s obezitou, sklony ke kardiovaskulárním onemocněním či se u nich objevují žaludeční vředy.

„Přístup se změnil i ve stravování slonů. Ještě do loňska se jejich výživa přirovnávala k výživě koní. Jenže rozdíly jsou velké a špatný přístup přinášel slonům zdravotní problémy,“ dodala Bolechová.

Konference se koná od pátku do neděle. V sobotu je připraven program i pro návštěvníky. Komentované prohlídky je zavedou do zázemí zoo a do kuchyně. Lidé také mohou ochutnat jídla z hmyzu.