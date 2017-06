Někdejší rebel Pávek si za krajské peníze pronajímá vlastní terénní auto

Auto za více než tři čtvrtě milionu korun parkuje před domovem důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem. Nissan Navara používá ke služebním účelům ředitel Petr Pávek. Terénní pick-up si pronajímá za dvanáct tisíc korun měsíčně. Smlouva platí od prvního červnového dne letošního roku až do samého konce roku 2020, tedy dohromady 43 měsíců.

Na tom by nebylo nic špatného, pokud by nájemní smlouvu neuzavřel domov důchodců coby příspěvková organizace kraje s firmou Resec, v níž je jednatelem a společníkem právě Pávek. Podle některých politiků jde o jasný střet zájmů, Pávek, bývalý starosta Jindřichovic a velký bojovník proti úředníkům, to zas tak černě nevidí.

Pávek: V zásadě jsem ten hodný

„Není to tak velký problém. Nové auto jsme potřebovali. Mohl jsem ho za mnohem více peněz pořídit někde jinde. Ale já se rozhodl jít touto cestou. A vlastně vzhledem k tomu, že firma, které auto patří, je moje, tak nesu daleko více nákladů, které s tím jsou spojeny. V zásadě jsem ten hodný, od nikoho jsem nikdy nic nechtěl, všechno jsem si vždy platil sám, jen poslední rok a půl, co jsem ve funkci ředitele domova důchodců, jsem si hradil ze svého mobil. Jenže ono to nejde donekonečna,“ prohlásil Pávek.

Podle něj sice může uzavření smlouvy působit nevkusně, v podstatě je to ale nejčistší forma toho, jak dostat auto do domova, kde může sloužit v širším záběru. Nikde jinde by prý navíc tak výhodné podmínky nesehnal. „Kdybych si podobné auto pronajal třeba přímo od Nissanu, tak ta částka bude mnohem vyšší,“ zdůraznil.

Otázka však zní, zda potřebuje ředitel domova důchodců jako služební vůz drahý terénní nissan. I sám Pávek navíc přiznává, že ho nutně mít nemusí.

„Nepotřebuji ho, ale vím, že ho mám za tak výhodných podmínek, za kterých bych mohl mít třeba škodovku. A když si mám vybrat mezi těma dvěma vozy, tak volím nissana,“ dodal ředitel. Ani v tom ale nemá tak úplně pravdu, například Škodu Octavii Combi lze pořídit už od šesti tisíc korun měsíčně i s veškerým pojištěním.

Šedlbauer: Jasný klasický střet zájmů

Josef Šeldbauer, krajský opoziční zastupitel za Změnu, vnímá celý pronájem auta jako klasický střet zájmů. „Těch možností pořídit si podobný nájem je na trhu celá řada. A tohle je věc zřizovatele, aby dohlédl na to, jestli nakládá hospodárně se svěřenými penězi,“ upozornil zastupitel.

„I kdyby to auto měl pan ředitel za dobrou cenu, i kdyby ho skutečně potřeboval, tak do toho nemá jít se svou firmou. A kraj by měl přijmout nějaké opatření, aby k tomu nedocházelo v budoucnosti,“ dodal.

Auta v domově už prý dosluhují

Sám Pávek tvrdí, že pokud by měla smlouva představovat nějaký problém, lze ji okamžitě zrušit. „Nic neskrývám, smlouvu jsem zveřejnil v registru, aniž bych musel,“ podotkl.

Pořízení nissanu prý vzal do svých rukou hlavně proto, že auta, která mají v domově důchodců k dispozici, už dosluhují. „Žádali jsme kraj o peníze na koupení nového služebního vozu i mikrobusu, kterým vozíme klienty, a který už se rozpadá, ale ničeho jsme se nedočkali,“ uzavřel ředitel.

Pavel Svoboda, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, byl zprávou překvapen a nepříjemně zaskočen a potřeboval čas, aby si ji prověřil.

„Jelikož ty věci jsou závažné, tak do domova důchodců pošlu kontrolu. A na základě jejího výstupu pak bude rada kraje konat. Přiznám, že coby advokát nechci soudit bez procesu a pro mě bude rozhodující, zda je ta cena v místě a čase obvyklá,“ zmínil náměstek.