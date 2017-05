Liberec přijde o miliony. Někteří politici chtějí vrátit hazard do ulic

Na čtvrtečním zastupitelstvu se ale Jiří Šolc (Starostové) pokusil přimět kolegy z ostatních politických klubů, aby ji zrušili. Potřeboval pro to dvacet hlasů, získal jich však jen osmnáct.

Šolc navrhoval vypsat pravidla, za jakých by mohly firmy hazard v Liberci provozovat. Otevřít by mohla jen kasina s živou hrou, a to od každého provozovatele pouze jedno. A víc by jich nemohlo být ani na jedné adrese. Firmy by musely předložit projekt, z něhož bude jasné, jak má kasino vypadat.

„Počet provozovatelů, kteří se mohou přihlásit, není nijak omezený. Nicméně, pokud by jich bylo hodně, nemuseli bychom to jako zastupitelé podpořit,“ přiblížil Šolc.

Šolc: Přijdeme o padesát milionů

Vyhlášku, která hazard povolí, chtěl schvalovat v červnu. Do té doby by prý už měla radnice jasno, kolik provozovatelů se přihlásilo a kolik kasin a kde vlastně v Liberci bude. „Počítám i se zavírací dobou, ta by byla od šesti hodin ráno do dvanácti. A kasina musí být umístěná minimálně 150 metrů od škol,“ doplnil zastupitel.

To, že jeho návrh neprošel, považuje za špatné hlavně pro městský rozpočet. „Přijdeme o padesát milionů korun, bez kterých se město prostě neobejde,“ varoval Šolc s tím, že se pokusí svůj návrh předložit zastupitelům zřejmě ještě jednou.

Přesvědčit ostatní politiky, aby zrušili vyhlášku o nulové toleranci hazardu se pokusil i primátor Tibor Batthyány (býv. ANO). Ten navrhoval ponechat ve městě pouze kasina s živou hrou a zakázat klasické herny. Těch bylo loni v Liberci přes osmdesát, primátorova vyhláška by počet kasin zredukovala na patnáct. I on počítal s šestihodinovou zavírací dobou.

„Tuhle vyhlášku už jednou rada schválila, stejně jako pracovní skupina,“ pokusil se prosadit svůj návrh Batthyány. Podpořilo ho nakonec ale jen čtrnáct zastupitelů.

Možností je i kasino v městském objektu

V krajském městě tak i nadále zůstává v platnosti úplný zákaz hazardu. Herny ale budou zanikat postupně, některá již vydaná povolení mají vypršet až příští rok. Podle Šolce ale přinese zákaz Liberci jen samá negativa. Obává se vzniku černých heren a příměstského hraní, tedy kasin, která vyrostou v okolních obcích. Jedno takové už se chystá například v sousední Stráži nad Nisou.

S možným řešením, jak městskou pokladnu úplně nezbavit příjmů z hazardu, přišel i Josef Šedlbauer (Změna).

„Sám vidím jako nejvhodnější řešení úplný zákaz, ale jednou z možností je i jedno kasino v městském objektu. Dražba nájmu by proběhla elektronicky, městu by to dalo možnost nastavit si vlastní podmínky i nad rámec zákona a byl by tu i jistý příjem pro městský rozpočet,“ vypočítal výhody Šedlbauer. Nápad ale zůstal viset jen ve vzduchu, k hlasování žádný materiál zastupitel nepředložil.

Příjmy z hazardu pro město postupně klesají. V roce 2015 získala radnice 76 milionů korun a loni už to bylo o šestnáct milionů méně. Letos se počítá se 40 miliony a od roku 2018 už s nulou.