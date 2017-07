Nezletilí nemohou čepovat pivo, brigádu jim znesnadnil protikuřácký zákon

Podle zákona mohou do styku s alkoholem přijít jen plnoletí nebo studenti gastronomických oborů, kteří se v rámci praxe připravují na své budoucí povolání.

„Chystali jsme směny na léto a nepočítali jsme, že se s tím svezou i tyto další věci. Teď máme problém, že většina z našich padesáti brigádníků je neplnoletých,“ láme si hlavu s novým zákonem vedoucí turnovského akvaparku Maškova zahrada Tomáš Špinka.

Provoz na oblíbeném koupališti tak musel od základu změnit. „V tuto chvíli bojujeme s tím, že jsme vždycky měli plnoletého na pokladně kvůli starostem o peníze. Ve finále jsme museli na kasu postavit i mladšího a za výčep dát staršího, aby čepoval pivo,“ vysvětluje Špinka.

Problém vidí i Jindřich Kořínek, ředitel turnovské Městské sportovní, která koupaliště, stejně tak jako zimní stadion, provozuje.

„Není to úplně jednoduché. Máme s tím problémy a snažíme se to řešit. Samozřejmě, pokud někdy někdo nepřijde, tak se to holt dělá různě,“ přiznává Kořínek. Jeho slova potvrzuje i Špinka.

Práce v občerstvení plnoleté neláká

„Za léto se nám už asi dvakrát stalo, že nám ten plnoletý nepřijde nebo se omluví a my pak jen čekáme a doufáme, že ten den nikdo nedorazí na kontrolu. Příští rok se na to lépe připravíme.“

Podle Kořínka je problém i v tom, že práce v občerstvení plnoleté neláká, protože provoz stánku je závislý na počasí. A od provozu se pak odvíjí jejich odměna.

„O práci na koupališti není zas takový zájem, protože když prší, tak jsou všichni doma. O to horší je to u lidí starších osmnácti let, kteří už chtějí nějakou stabilnější práci. Chtějí mít jistotu. Může být týden ošklivé počasí a my jim nedáme v uvozovkách nic,“ zdůvodňuje Kořínek a upozorňuje i na to, že brigádníci mohou podle zákona odpracovat jen určitý počet hodin. I to je podle něj komplikace.

„Když někdo onemocní, nedá se nic dělat“

Nový zákon znesnadňuje podnikání i společnosti Sundisk, která provozuje několik občerstvení v Českém ráji.

„Snažíme se to dělat tak, aby osoby, které přijdou do styku s alkoholem, byly starší osmnácti let. Z 99 % případů to tak je. Ale řekli jsme si, že v případě, kdy třeba někdo onemocní nebo bude nutný záskok, tak se holt nedá nic dělat,“ říká jednatel Sundisku Martin Bauer mladší, kterého nový zákon postavil před těžké rozhodování.

„Bojujeme s tím, jestli když se něco jmenuje zákon, je to opravdu to svaté, co je nutné bezpodmínečně dodržovat, byť v tom není špetka zdravého rozumu. A nebo jestli se chceme držet, byť nejsme věřící, něčeho na způsob křesťanského desatera, dělat věci po svém, protože neděláme nic nečestného, a ten zákon prostě nerespektovat,“ vysvětluje Bauer.

„Nechci porušovat zákony, ale v některých momentech si říkám, jestli ten zdravý rozum nestojí nad některými naprostými byrokratickými opatřeními jménem zákon,“ dodává.