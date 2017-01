Dvacet nebo sto tisíc. Nikdo neví, kolik bude brát přítel hejtmana Půty

Má být tím, kdo utne rivalitu mezi libereckou a českolipskou nemocnicí. A to i přesto, že jeho zkušenosti ze zdravotnictví jsou minimální. Pavel Marek, který odchází z manažerského postu v Preciose, se stal bez výběrového řízení novým předsedou představenstva liberecké krajské nemocnice.

Jenže zatím nikdo neví nebo nechce říci, co přesně bude v nové funkci dělat a jak vysoké za to bude pobírat odměny. Jisté ani není, jestli bude mít kancelář přímo v nemocnici.

Pochybnosti okolo Pavla Marka umocňuje fakt, že je blízkým přítelem hejtmana Martina Půty. Čímž se Marek nijak netají. Na Facebooku zveřejňuje pravidelně fotografie, na nichž je společně s Půtou na večírcích nebo výletech.

Markovo nové angažmá tak ostře kritizoval například liberecký primátor Tibor Batthyány nebo členka dozorčí rady nemocnice a liberecká radní a krajská zastupitelka Zuzana Kocumová.

Výši odměny má navrhnout dozorčí rada

„Výši odměny má navrhnout dozorčí rada. Já jsem pouze zmínil některé činnosti, které má smysl, aby nový předseda dělal, například přípravu podkladů, nebo hledání rezerv či kapacit ve výkonech,“ uvedl Luděk Nečesaný, ředitel nemocnice.

Dosud seděl Marek v představenstvu jako řadový člen a měsíčně pobíral odměnu zhruba ve výši dvaceti tisíc korun. Zaplaceno tak dostává za aktivitu, kterou nikdo jiný z managementu nedělá. Podle Nečesaného by tak měla odměna zůstat stejná, jaká je, maximálně dvojnásobná. Její přesnou výši ale nezná. A ač by ji údajně měla navrhnout dozorčí rada nemocnice, její předsedkyně Lena Mlejnková (Starostové) to nepotvrdila. „Zatím ten materiál nemám k dispozici, ale předpokládám, že s nějakým návrhem přijde pan ředitel Nečesaný,“ řekla Mlejnková s tím, že dozorčí rada se sejde dnes.

A na odměnu se chce ptát i Zuzana Kocumová (Změna), členka dozorčí rady. „Tu výši odměny netuším, ani se nedá odvodit od ostatních členů, protože tím, že jsou zaměstnanci nebo členy managementu, ji mají zahrnutou v jedné smlouvě. Osobně si ale myslím, že se bude pohybovat kolem sto tisíc korun měsíčně,“ podotkla.

Ani sám Marek prý neví, kolik bude brát. A to i přesto, že ukončil svůj pracovní poměr v Preciose. „Už samozřejmě nějakou odměnu jako člen představenstva mám a o své odměně v této nové funkci se budu bavit, až si dohodnu s dozorčí radou rozsah práce,“ prohlásil Marek. Zda bude jeho hlavní pracovní činností právě post předsedy představenstva, komentovat nechtěl. „Naplno se teď budu věnovat zdravotnictví,“ podotkl pouze.

Půta: Marek má manažerské zkušenosti s holdingovou skupinou

Podle hejtmana Martina Půty (Starostové) jsou změny ve vedení představenstva (Marek nahradil ve funkci lékaře Richarda Lukáše, který raději rezignoval, pozn. red.) prvním krokem směřujícím k tomu, aby mezi sebou začaly spolupracovat dvě největší nemocnice v kraji - liberecká a českolipská. To se dosud nepodařilo ani jednomu z ředitelů zmíněných nemocnic. I proto by bylo prý logické, aby Marek usedl rovněž v představenstvu českolipské nemocnice.

„Pan Marek má manažerské zkušenosti s holdingovou skupinou. Potřebujeme člověka zvenčí, který nebude dlouhodobě spojován ani s jednou z nemocnic a nebude tak panovat obava, že chce krást jedné nebo druhé nemocnici péči,“ upozornil hejtman. Čelí také útokům, že do čela nemocnice se dostal člověk bez zkušeností ze zdravotnictví. „Jeho úloha má být v hledání ideální spolupráce obou nemocnic. Cílem je vytvořit tým, ve kterém budou lidé různých kompetencí. A kdybych nebyl přesvědčen o tom, že je schopný, tak jsem ho nenavrhl před téměř rokem do představenstva,“ zdůraznil Půta.

Primátor: Na nemocnici se slétají supi

S instalováním Marka do funkce hrubě nesouhlasí například liberecký primátor Tibor Batthyány (dříve ANO). Navíc se se domnívá, že Markův předchůdce, primář Lukáš, byl k odchodu přinucen. „Abych byl přesný, po nátlaku nedobrovolně rezignoval. Ale takhle se to dělá, aby nebylo pochyb, že za to nikdo nemůže. Jeho místo zaujal člověk z venku, bez jakékoli praxe ve zdravotnictví,“ uvedl Batthyány na sociální síti. A dodal: Vím, že kde se bude stavět pavilon za více než miliardu, tam se slétají supi, ale proč to má odnášet odborný zdravotnický management?“

Spekulace přiživila rovněž bývalá mluvčí liberecké krajské nemocnice Barbora Silná, která pro oborový web realizace.info sepsala článek, v němž kromě jiného tvrdí: „Pavel Marek, který v minulosti pracoval především ve sklářském průmyslu, nemá - krom současného několikaměsíčního angažmá v představenstvu KNL - zkušenosti ze zdravotnictví. Za svou hlavní přednost, se kterou se netají, považuje to, že je ‚člověkem‘́ hejtmana a jejich rodiny se velmi blízce přátelí.“