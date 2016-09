Také radnice měla své vězení, zjistí lidé při noční prohlídce v Lípě

„Většina Českolipanů ví, kde bylo popraviště, kde městské hradby nebo šatlava. My se rozhodli jim přiblížit i další památná místa a události, které třeba dětem tolik neřeknou, ale jsou o to významnější,“ říká českolipská starostka Romana Žatecká.

Akci mají na svědomí ochotníci z novoborského ochotnického spolku NOPOĎ a Filosofického klubu Progres Česká Lípa. Během prohlídky se jich v různých rolích a kostýmech vystřídá patnáct. Vždy v úlohách vázaných k danému místu, kde sehrají krátký příběh či výjev z historie.

„Já budu za bílou paní. Mimochodem říká se, že duch bílé paní je na hradě Lipý, kde procházka městem kolem desáté večer končí, opravdu někdy vidět,“ podotýká divadelnice a spoluautorka akce Kristýna Brožová.

Procházka čítá pět zastavení, během nich se návštěvníci dozvědí zajímavosti třeba o poklopovém mostu přes Ploučnici, unikátní technické památce. Byl postaven v souvislosti s regulací řeky roku 1910.

Pohyb poklopů zavěšených na rámech pod mostem samočinně regulovala svým tlakem výška hladiny a rychlost proudu. Následným otevíráním a sklápěním se vytvářel odpovídající průtok.

Na procházce bude k dispozici také historik

„Dnes slouží jako lávka pro pěší, ale v minulosti měl pro obyvatele města velký význam. Další zastavení je pak naplánované třeba u morového sloupu na náměstí T. G. M. Tam chceme odehrát příběh rodiny, která je zasažena morovou ranou a selským povstáním, což jsou události, které stavbě sloupu předcházely,“ uvádí Kristýna Brožová.

Lidé se podívají také na místo, kde bývalo městské vězení. „Nahlédneme do Vězeňské ulice se zrekonstruovanou šatlavou, kde opravdu bylo městské vězení. Je to místo, kde na vás dýchne historie města a ve spojení s tím, že tam byli uvěznění lidé, je to určitě i trošku strašidelné místo,“ láká herečka.

„Na procházku jsme přizvali také historika Ladislava Smejkala. Ten bude naším odborným garantem, který doplní výklad o další fakta a účastníkům zodpoví i případné dotazy,“ upřesňuje program starostka.

Akce má nejen dětem zpříjemnit nástup do školy, ale zároveň návštěvníky pobavit, poučit a trošku vystrašit. I proto se odehrává po setmění.

V prvním patře radnice sídlil pohřební ústav

„Jde nám o to, aby se lidé dozvěděli o vzniku nebo významu míst, okolo kterých běžně chodí. Tuto informativní stránku akce chceme zdůraznit ještě tím, že na startu každý z návštěvníků obdrží papír s pěti otázkami. Odpovědi na ně najdou v našem vyprávění,“ dodává Kristýna Brožová.

Podobná akce se konala v minulosti na českolipské radnici, kde sklidila obrovský úspěch. Lidé byli uneseni informacemi, které většina lidí vůbec netušila.

„Přítomné vždy pobavila informace, že v prvním patře radnice kdysi sídlil i pohřební ústav. Ale největší překvapení asi pro příchozí bylo, že v areálu radnice býval městský pivovar a že i radnice má svoje vězení,“ zavzpomínala Brožová.

První noční prohlídka proběhla v pátek 2. září.