Nové běžkařské okruhy v Jizerských horách slibují lyžování bez tlačenic

Už v minulých letech vznikla ve spolupráci Lesů ČR, obce Bedřichov a Janov nad Nisou, Správy CHKO Jizerské hory a obecně prospěšné společnosti Jizerská na hřebeni v okolí chaty Hašlerka přes pět kilometrů dlouhá upravovaná trať.

V příští zimě chtějí Lesy ČR dobudovat poslední úsek a z trasy vytvořit více než šestikilometrový okruh.

Propojí se tak parkoviště na Maliníku s tak zvanou Galerovou cestou. „Cílem je udělat trasu na Harcovském hřebeni mezi Bedřichovem, Libercem a Hašlerkou, aby tam mohl za dobrých sněhových podmínek vzniknout okruh pro běžkaře. Byl by klidnější než jsou trasy v Jizerských horách,“ představil projekt ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec Ludvík Řičář.

„Tratě jsou myšleny spíš pro smíšený provoz, dostanou se tam i chodci nebo pejskař. Nedá se ani počítat s tím, že by se upravovaly obden. Vadou na kráse je i to, že na trase zatím není restaurace. Kdyby fungovala Hašlerova chata, bylo by to jiné. Přesto už mnozí běžkaři také tyto málo rušné tratě vítají,“ zhodnotil starosta Bedřichova Petr Holub.

Letos se ještě tratě neupravovaly, neležel na nich dostatek sněhu. „Teď, zdá se, nasněží, tratě bychom mohli v příštím týdnu upravit. Maliník je pro nás jako nástupní místo také důležitý,“ řekla Silvie Vasková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Jizerská.

Ucelený okruh na Vysokém hřebeni by měl vzniknout už v příští zimní sezóně. Stavební povolení na terénní úpravy, které umožní vybudování posledního asi 700 kilometrů dlouhého úseku z parkoviště na Maliníku směrem na Harcov, už bylo vydáno. Stavba tak může začít v nadcházející stavební sezóně.

„Hledalo se technické řešení kvůli vodě, kterou je nutné někam odvést. Vybudováním cesty se naruší povrchový i podpovrchový tok vody. Řešení se podařilo najít, stavbě už nic nebrání,“ přiblížil Ludvík Řičář.