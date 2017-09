Návrat do dvacátých let. Úředníci mají nový dům za 200 milionů

Přestavba stála kraj 96,7 milionu korun. Za nákup areálu někdejšího Výzkumného ústavu textilních strojů dal před třemi lety 120 milionů korun. Peníze šly jen z krajského rozpočtu.

„Původní cena jen za odkup byla 220 milionů korun. Nám se za ni v podstatě podařilo stavbu nejen koupit, ale i zrekonstruovat,“ řekl hejtman Martin Půta (SLK).

Opozici vadilo prodražení stavby

Krajská opozice projekt kritizovala hlavně kvůli tomu, že se přestavba prodražila. Celkem o 4 procenta, což je víc než 3,5 milionu korun.

„V průběhu stavby se objevily nutné práce navíc. K vyšší ceně došlo zejména kvůli požadavkům budoucích nájemců. Při zadání stavby jsme to nemohli předvídat,“ vysvětlil náměstek hejtmana Marek Pieter (SLK).

Podle něj šlo o úpravu dispozic zasedacích místností či propojení informačních technologií.

Stavbu prováděla společnost Syner, stavební dozor měla na starosti firma Investing CZ. Právě ta vadila krajské opozici nejvíc. Nabídla výrazně nižší cenu než ostatní uchazeči. Pohybovala se na zhruba třetině ceny jiných firem.

„Investing měl být podle mě ze soutěže vyloučen, protože cenu extrémně podsekl. Na technický dozor se měla vybrat firma, která by byla víc zaplacená. Kraj by to sice stálo víc peněz, ale s velkou pravděpodobností mohla být lepší cena na samotné stavební zakázce,“ domnívá se zastupitel za Změnu pro Liberecký kraj Jan Korytář.

Půta: Čtyři procenta víceprací nejsou špatný výsledek

„Vzhledem k tomu, že jde o rekonstrukci, nejsou v projektu necelá čtyři procenta víceprací vůbec špatný výsledek. A vyloučit firmu na základě nízké ceny jsme podle mého názoru nemohli,“ reagoval hejtman Půta.

„Protože jsme peníze ušetřili, najali jsme další firmu na takzvanou supervizi. Technický dozor dělaly dvě firmy a nemyslím, že by spolu kooperovaly,“ dodal Půta. Samotná rekonstrukce se podle Korytáře podařila.

„Je to hezká budova. Za pozitivní považuji, že organizace budou v jednom místě,“ kvituje Korytář. To dává smysl i Ondřeji Kolkovi, krajskému lídrovi Pirátů v nadcházejících volbách.

„Za důležité ale považuji i to, jestli se to ekonomicky vyplatí. Jak investicí do rekonstrukce, tak provozně.“

Návrat k funkcionalismu

Dům vznikl v letech 1928–1929 a rekonstrukce mu přiznala původní funkcionalistickou podobu s prvky art deco a expresionismu. Z původní stavby se však po mnoha přestavbách zachovaly jen nosná konstrukce, stěny a ústřední schodiště.

V domě sídlí koordinátor veřejné dopravy Korid LK, Euroregion Nisa a Sdružení obcí Libereckého kraje či Centrum pro regionální rozvoj ČR. Ještě letos tam bude mít kancelář nebo agenturu CzechInvest i Státní fond životního prostředí ČR.