Nový přístroj z Liberce odhalí příčiny bolestí svalů. Vývoj trval 15 let

O nový přístroj, který dokáže porovnávat různé typy tkání, sledovat vývoj nemoci a vliv léčby v případě onemocnění, je zájem i z jiných odborných pracovišť.

Přístroj se už testuje na neurologickém oddělení Krajské nemocnice v Liberci. Brzy se bude zkoušet i na Katedře zdravotnických oborů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. „Jako vysoká škola přijímáme nejvíc fyzioterapeutů pro studium v republice. Máme také deset klinických fyzioterapeutických zařízení. Nový přístroj nás po odborné stránce velmi zajímá. Je to novinka, která má objektivizovat stav pacienta. O spolehlivém přístroji, který by to dokázal, zatím nevíme,“ řekl vedoucí katedry profesor Leoš Navrátil. „Bylo mnoho pokusů, ale o žádném se nedá říct, že by byl dobrý. Pro práci i pacienty by to bylo velmi dobré.“

„Byli bychom rádi, kdyby se přístroj podařilo rozšířit do jiných ordinací. K tomu bude ale ještě zapotřebí delší cesta,“ zmínil vedoucí Centra sportovní medicíny FP TUL Petr Šifta. Nynější podoba přístroje je výsledkem celouniverzitního projektu Gama, který má sloužit ke komercionalizaci vědy.