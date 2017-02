V liberecké zoo se objevil nový subtyp ptačí chřipky. Je to poprvé v Česku

Podle veterinářů ale kvůli tomu nehrozí žádné hromadné vybíjení ptactva v areálu zahrady, pod kontrolou by měli být více spíše zaměstnanci.

„Jde o subtyp H5N5, který se už v minulých letech vyskytoval v populaci volně žijícího ptactva a byl vyšetřený jako vysoce patogenní. Přenos na člověka však zatím v minulosti nebyl zaznamenán,“ sdělil Roman Šebesta, ředitel Krajské veterinární správy v Liberci.

Informaci o výsledku laboratorních testů má dostat na stůl krajská hygienická stanice. Ta by měla mít dohled hlavně nad zdravím zaměstnanců. „Při jakémkoliv příznaku onemocnění, které by evokovalo chřipku, je potřeba, aby to sdělili nejen svému lékaři, ale i hygienické stanici,“ doplnil ředitel Šebesta.

Podle vedoucího protiepidemiologického oddělení Krajské hygienické stanice v Liberci Jaroslava Harmana ale žádná zvláštní opatření ještě v zoo nespustili.

„Čekáme na informaci, co tento nový subtyp vlastně znamená ve vztahu k lidem. Jinak se ale dělají běžná opatření, která spočívají ve vyšetření lidí, pokud onemocní běžnou chřipkou,“ uvedl vedoucí.

Očkování ptáků je problematické

Nové pokyny dosud nedostali ani v zoo. Ta je veřejnosti běžně otevřená. „Subtyp není úplně nový, ale bohužel v České republice jsme první, kde se prokázal. Nemám však informaci, že by měl být přenosný na člověka. Nicméně ošetřovatelé i ti, kteří přicházejí do styku s ptáky, jsou proškoleni, jak se mají chovat, že mají zvýšit hygienické návyky, jsou jim k dispozici i dezinfekční prostředky,“ upozornil David Nejedlo, ředitel zoo.

Virus ptačí chřipky byl prokázán u labutě, která uhynula v pátek v izolačním zařízení mimo areál zoo. Chovatelé utratili i zbývající čtyři labutě a čtyři husy, které izolaci společně obývaly. V kraji to je už třetí ohnisko choroby.

První výskyt zaznamenali veterináři na konci ledna v malochovu v Kadeřavci, kde usmrtili šedesát opeřenců. Podruhé udeřila ptačí chřipka na okraji Liberce u drobného kachního chovu, kde jí padlo za oběť devět kusů.

Podle odborníků se může virus dostat do těla člověka kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich trusem. Očkování opeřenců proti ptačí chřipce sice existuje, podle Nejedla by ale v případě vzácných druhů nešlo použít.

„Ptáci v záchranných programech by se měli v rámci zahrad přemisťovat a pokud mají protilátky proti ptačí chřipce, jsou z těchto přesunů vyloučeni,“ vysvětlil. Nelze pak totiž určit, zda získali ptáci protilátky očkováním, nebo proto, že jsou ptačí chřipkou nakaženi.