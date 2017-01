O liberecké vládě se rozhodne do konce února, Změna čeká na krok primátora

Podle Jana Korytáře (Změna), náměstka primátora, byla zásadně porušena koaliční smlouva, když primátor Tibor Batthyány, bývalý člen ANO, odvolal na posledním zastupitelstvu náměstkyni Karolínu Hrbkovou (Změna).

„Současný stav, kdy máme sice nejvíce zastupitelů, ale v radě stejný počet členů jako náš partner, pro nás není přijatelný. Navíc jsme přišli o klíčový resort, což je zeleň a veřejný prostor. Přitom k tomu máme větší kompetenci než náš koaliční partner, navíc už tam jsou v běhu některé projekty,“ prohlásil Korytář.

Změna čeká na krok primátora

Zdůraznil, že pokud se nejpozději do konce února nepodaří situaci vyřešit, nevidí důvod, proč by měla koalice dál fungovat. Změna tak stále čeká na to, až přijde Batthyány s návrhem, jak koalici zachránit. „Předpokládal bych, že přijde a řekne, ať navrhneme pátého člena rady a rozdělení resortů. Nic takového se ale nestalo. Zřejmě to tedy budeme muset udělat my. Zformulujeme požadavky, které pak panu primátorovi zašleme,“ dodal Korytář.

Primátor prý žádnou změnu na životnosti koalice nevidí. „Ze strany našeho partnera nebyla vypovězena koaliční smlouva. Jsou samozřejmě oblasti, kde panuje tenze a kde si děláme naschvály. Zjistil jsem také, že koaliční partner už jednal s ostatními zastupitelskými kluby, ale to je jeho věc,“ komentoval primátor.

K tomu, aby navrhl, co dál, se prý nechystá. „Věděl jsem, že chci odvolat paní náměstkyni a také jsem byl připravený vzít si pod sebe část jejího resortu, což jsem splnil. Já jsem řekl A i B a pokud je můj koaliční partner nespokojený, nebudu hledat řešení za něj,“ doplnil Batthyány.

Strany zjišťují, s kým jít do koalice

Obě strany už mezitím zjišťují, zda by s nimi šel do koalice někdo jiný. To ale není jednoduché. V zastupitelstvu panují osobní averze vůči některým členům Změny, situaci navíc zkomplikoval i fakt, že předsednictvo ANO zrušilo libereckou buňku a všech devět členů se tak rázem stalo nestraníky.

Pokud Změna se svým partnerem nenajde shodu, může se v únoru koalice rozpadnout. „Buď bude odvolána Změna nebo bývalí členové ANO. Nebo je možné, že odstoupí jedna část koalice, třeba všichni členové rady města zvolení za Změnu. Pak bude rada nefunkční,“ nastínil náměstek.

Ten přiznává, že současná situace nepřispívá k tomu, aby radnice i odbory fungovaly tak, jak mají. „Panuje tu nejistota,“ podotkl.