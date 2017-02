Obchodní dům Central nahradí Jabloň na prahu jara, bude téměř obsazený

„Počítáme s tím, že ke dni otevření budeme mít obsazeno téměř devadesát procent plochy,“ svěřil se Aleš Stupka, ředitel obchodního centra, které patří pod developerskou společnost Crestyl. Někteří nájemci obchodního domu se již do něj pomalu stěhují.

Uvnitř Centralu se objeví téměř 70 obchodů.

„Mezi potvrzené nájemce patří například značky H&M, New Yorker, Gate a Orsay či obuv CCC. Dále tu bude obchod Intersportu, knihkupectví Kanzelsberger, hračkářství Pompo. Čajoví a kávoví labužníci uvítají prodejnu Oxalis, nabídku vín a vybraných destilátů přinese Don Pealo. Zde bude možné zakoupit i tabákové výrobky, podobně jako v prodejně Geco. Bude tady i dárkový obchod Horoskop nebo v květinářství Holandské květiny a zverimex Pet Centrum,“ informoval mluvčí Crestylu Ondřej Micka.

Třípodlažní centrum, které vyrostlo místo obchodního domu Jabloň, nabídne 13 tisíc čtverečních metrů obchodních ploch a parkoviště pro takřka 200 aut.

„O doplnění prodávaného sortimentu se postarají prodejce elektroniky Datart, papírnictví McPen, obchod s domácími potřebami Tescoma, lifestylový obchod Pepco, produkty značky Apple přinese obchod iSETOS a zákazníky si jistě najde i Erotic City,“ vypočítal Micka.

„Drogerii zastoupí značka DM, objeví se i lékárna Dr. Max a kosmetiku přinese Yves Rocher. Bytový textil a povlečení bude nabízet Scanquilt.“

Potraviny v Centralu nakoupí zákazníci v supermarketu Albert. „O občerstvení se postarají první restaurace KFC v Jablonci či Sakura’s se stále populárnějším konceptem sushi a asijských specialit,“ dodal Ondřej Micka.

Lidé v centru najdou také Komerční banku, směnárnu Tourist Centrum či sázkovou kancelář Tipsport.

Ne všichni ale sledují obří stavbu s nadšením. Jedním z nespokojených je třeba architekt Jakub Chuchlík, spoluzakladatel jabloneckého sdružení PLAC a zároveň městský architekt v Mnichově Hradišti.

„Chyba byla už na začátku. Když už se město rozhodlo mít v centru dům takovýchto rozměrů, je škoda, že je to blok, který slouží jen jedné funkci - nakupování, případně zábavě, a to jen přes den. Kdyby tam byly obytné domy, bylo by to místo pod permanentní kontrolou lidí, kteří by tam žili,“ řekl loni na podzim.