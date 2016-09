Případ s 23 libereckými politiky se vleče. Možná skončí až ve Štrasburku

„Soud měl už rozhodnout, deset let jsme vystaveni politickým tlakům, omezuje nás to v práci,“ řekl bývalý primátor Liberce Jiří Kittner. Komentoval tak čtvrteční verdikt odvolacího soudu v kauze 23 libereckých zastupitelů. Obžaloba tvrdí, že politici včetně Kittnera odsouhlasili pro město nevýhodný prodej pozemků.

Soudy případ řeší už pět let Členové zastupitelstva z let 2006 - 2010 jsou obžalovaní z porušování povinnosti při správě cizího majetku. Loni v říjnu okresní soud vyměřil zastupitelům tříměsíční podmínku s roční zkušební dobou. Nyní odvolací soud rozsudek zrušil a vrátil případ zpět okresnímu soudu. Zároveň nařídil provést nové důkazy. Liberecký soud se tak bude vleklou kauzou zabývat už počtvrté. Soudy případ prodeje městského pozemku, který podle státního zastupitelství získali pod cenou manželé Volavkovi, řeší už pět let. Zastupitelstvo se k „osudnému“ hlasování sešlo 26. dubna 2007. Obžalováni jsou tehdejší koaliční i opoziční politici. Brání se, že rozhodovali na základě podkladů od úředníků. Ti obžalováni nebyli.

„Nevím, jak to nazvat, ale působí to na mě jako nedostatek odvahy rozhodnout. Nevím ani, co se může zjistit nového výslechem svědků po deseti letech? Na ceně se nejsou schopní shodnout ani znalci. Trvám na tom že jsme pozemek tehdy prodali ještě výhodně, nikdo ho za tu cenu nechtěl,“ dodal Jiří Kittner.

Až kauza skončí, řada zastupitelů se podle něj obrátí k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

„Žaloby u evropského soudního dvora bývají v takových případech poměrně úspěšné. Ta délka procesu, kde nejde o složitou transakci jako je prodej OKD, ale dvou pozemků, už není normální. A všechny průtahy jsou na straně státu,“ míní Kittner.

Jeho někdejší kolega zastupitel za ODS Ondřej Červinka působí stále v libereckém zastupitelstvu. „Od začátku je to nesmyslná kauza, která navíc dlouhodobě ovlivňuje rozhodování zastupitelů. Bojí se rozhodovat o prodejích městského majetku. Při několika prodejích se to už projevilo,“ domnívá se Červinka.

Také podle něj se případ neúměrně táhne. „Rozhodně si umím představit, že se obrátíme na evropský soud do Štrasburku. Že soudy popotahují tak dlouho dvacet tři lidí, mi přijde samo o sobě zvrácené. Je i zajímavé, že jednání bývají nařízená před volbami. Děje se to v pravidelných cyklech,“ doplnil Červinka.

Kocumová by odstoupila z kandidátky

Skutečnost, že krajský soud nepotvrdil říjnový verdikt okresního soudu, přinesla úlevu jedničce kandidátky Změny pro krajské volby Zuzaně Kocumové.

„V momentě, kdy prosazujete politiku postavenou na určitých principech, pak z nich nemůžete vylučovat ani sebe. Pro mě by potvrzení rozsudku znamenalo odstoupení z místa lídryně kandidátky v jednu z nejnevhodnějších dob,“ řekla Zuzana Kocumová, další z obžalovaných.

„I když nikdo alespoň z těch řadových zastupitelů z hlasování v této věci nikdy neměl žádný osobní prospěch a ani netušil, jak je ta majetkoprávní operace připravená, je to dlouhodobý kámen na noze. Vaše jméno se v této souvislosti vždy objevuje a je to jednoduché použít. Ráda bych, aby se to konečně uzavřelo,“ zmínila Kocumová.

„Nelze jednoznačně a bez pochyb uzavřít, že skutkový stav byl zjištěn v dostatečném rozsahu pro vydání rozhodnutí,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda odvolacího senátu František Jahůdka.



Zastupitelé v dubnu 2007 schválili prodej dvou pozemků v Doubí o celkové rozloze téměř 3400 metrů čtverečních bez výběrového řízení téměř za 1,5 milionu korun manželům Volavkovým. Mimo jiné se jednalo o vlastníky autosalonu Autotrend, který dodával magistrátu služební vozy a servisoval je. Za jeden pozemek zaplatili 875 korun za metr čtvereční a za druhý 350 korun za metr. Obžaloba argumentuje tím, že se tehdy jiný pozemek v této lokalitě prodával téměř za 1300 korun za metr.

„Cena neodpovídala ani internímu předpisu. I laik pozná, že 350 korun je podhodnocená cena. Okolnosti svědčí o tom, že se jednalo o hrubou nedbalost,“ řekla státní zástupkyně Jitka Tomsová v závěrečné řeči.

Podle předsedy odvolacího senátu jsou pochybnosti ohledně reálné ceny pozemků. V kauze už existují čtyři posudky, výrazně se různí. Znalci dospěli k částkám od 1,9 milionu do pěti milionů. U dalšího projednání by mělo dojít ke konfrontaci zpracovatelů posudků. Předvoláni budou i úředníci, kteří zpracovávali podklady k jednání zastupitelů.