Libercem se prohnala Pouštní bouře, vojáci si připomněli výročí operace

Konflikt v Perském zálivu Válka v Perském zálivu začala v noci z 1. na 2. srpna 1990, kdy irácká vojska překročila hranice státu Kuvajt a obsadila celé území. Rada bezpečnosti OSN okamžitě tuto agresi odsoudila. Prezident USA George Bush dal povel k vyslání amerických jednotek do oblasti. Vyslání československé protichemické jednotky do zálivu odsouhlasilo 23. září 1990 Federální shromáždění Parlamentu tehdy ještě Československé federativní republiky. Na základě tohoto rozhodnutí vyslala armáda prapor o síle 200 mužů. Byli to právě liberečtí chemici, kteří vytvořili základ této elitní jednotky. V průběhu operace podporoval československý protichemický prapor dvě saúdskoarabské brigády. Chemici byli vyznamenáni Bitevním řádem království Saúdské Arábie a Bojovým řádem Kuvajtu.