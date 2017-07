Odpůrci německého rytíře chtějí jen způsobit rozruch, míní historik umění

Liberecký historik umění a odborník na Metznerovo dílo přidává svůj názor do napjaté a někdy až hysterické debaty na téma případného návratu repliky Metznerovy kašny do Jablonce. Té vévodí z bronzu vyvedený hrdina eposu Písně o Nibelunzích – rytíř Rüdiger.

Umělecké dílo může opět okrašlovat Horní náměstí. Několik jabloneckých osobností spolu s radnicí by chtělo umístěním bájné postavy německé mytologie prostor vrátit do původní podoby. Odpůrci kašny však sochu reka považují za symbol německého vlastenectví a nacionalismu a ukazují fotografie, kdy se za protektorátu před kašnou hajlovalo.

Je 72 let od konce druhé světové války. Proč postava Rüdigera vyvolává nyní u někoho určité, až protiněmecké, nálady? Navíc když sochař Metzner zemřel v relativně nízkém věku dlouho před tím, než se v Německu dostal k moci Adolf Hitler?

Jde o mýty, které se kolem Metznera vytvořily a mají obrovskou setrvačnost a trvanlivost. Vezměte si jeho kašnu v Liberci, která byla po válce zničena. Ještě v devadesátých letech se naprosto mylně mluvilo o tom, že šlo o dílo poplatné nacistům, že na kašně byla postava Siegfrieda, symbolu německé rozpínavosti a podobně. To vůbec není pravda. Ale i když vše doložíte konkrétními prameny, v podvědomí lidí to nějak zůstává dál. Víte, Metzner má kolem sebe takovou zvláštní aureolu.

A ta je jaká?

Všichni ho vnímají jako mimořádně kvalitního sochaře evropského významu, ale nikdo s ním nechce mít nic moc společného. Ač byl německé národnosti, pocházel z Čech. Němci říkají, že byl příslušník rakousko-uherského mocnářství. Rakušané o něm zase hovoří jako o „aus Böhmen“, no a u nás se o něm příliš dlouho nemluvilo vůbec. V Čechách je totiž k tomu českoněmeckému živlu pořád lehký odstup. Ale na druhou stranu je to pochopitelné kvůli vývoji v letech 1933 až 1938 v tehdejších Sudetech. Ale kvalitní tvorbu nezatíženou absolutně žádnou politikou, a to Metznerovo dílo bylo, přeci není důvod házet do nějakého nepřátelského pytle. To už je do značné míry odeznělé. Umění je potřeba vnímat jako něco nadpolitického, nadnacionálního. Protože jestli se někde vytvořilo něco, co tam sedělo, vytvářelo kvalitní dominantu a kvůli zcela jiným vlivům bylo poškozeno nebo zničeno, tak když nyní toto dílo obnovíme, vrátíme se k normálnímu stavu. Řekneme, že tu v minulosti byla vytvořena jakási kulturní hodnota a my ji respektujeme.

Z vašich názorů a myšlenek mi vyplývá, že jste zastáncem návratu kopie Metznerovy kašny do Jablonce. Mýlím se?

Ne. Určitě by bylo dobré, kdyby se toto Metznerovo dílo do Jablonce vrátilo. Architekt kostela na Horním náměstí, Josef Zasche s Metznerem několikrát spolupracoval a když pak po Metznerově smrti přišla možnost získat z Berlína přes Prahu jeho kašnu s Rüdigerem, Zasche byl jedním z těch, kdo se zasadil, aby tam stála. Byla to možná jistá pieta, gesto směrem k Metznerovi, ale na druhou stranu Zasche cítil, že jeho stavba kostela je hodně strohá a že jeho díla Metzner vždycky oživil. Tak se rozhodl, že dílem svého spolupracovníka oživí i jablonecké náměstí, ke geometričnosti kostela přidá organický tvar té kašny. Myslím si, že se to velmi povedlo a Jablonci to po výtvarné stránce dost prospělo.

Jak se díváte na názory odpůrců sochy Rüdigera? Proč podle vás zaznívají? Proč vzduchem létají slova jako nacismus, německá rozpínavost, buršáctví a podobně?

Je to důsledek již zmíněných stereotypů, které tady zůstávají. Ti lidé, kteří o Metznerovi a Rüdigerovi tak vášnivě diskutují, tu problematiku vůbec neznají. Loni na podzim jsem se v Jablonci zúčastnil cyklu přednášek k tomuto problému. Bylo to zcela věcné a byla k tomu výstava, aby lidé vůbec věděli, co Metzner dělal. Já měl přednášku o něm a po ní jsem čekal, že se ozvou nějaké militantní hlasy, ale ne, neozvaly se, vůbec nic. Najednou tady chyběl ten náboj, co by se dal vystřelit.

A proč se podle vás ten náboj v pomyslné komoře zasekl?

Já si myslím, že ta polemika je dnes už mimo. Já v tom vidím jen určitou urputnou snahu malých politických skupin vytvořit jakýmkoliv způsobem rozruch, dát o sobě vědět, zviditelnit se. Většině Jablonečanů je zřejmě jedno, zda Metznerova kašna na náměstí bude, či nebude. Ale nesmíme zapomínat na to, že tady také existují lidé, kteří mají v rodině určitý tragický osud spojený s válkou a mají v rodinné tradici odpor obecně proti všemu německému. Ten odpor si nesou po celý život a z tohoto důvodu dnes protestují.