Z nejstarší nákupní galerie v Liberci je město duchů. Bude tu dětský park

„Městečko si prožilo svůj čas. Dnes je už jiná doba, lidé nakupují jinde a jinak,“ připustil člen dozorčí rady Babylonu a jeho „otec“, podnikatel Miloš Vajner.

Z celkem 60 nákupních domečků jich je v provozu přibližně deset. V mezičase už asi třetina nákupních ploch ustoupila sousednímu iQ Parku. Zbylé kóje jsou opuštěny, včetně obří kavárny uprostřed městečka.

Nejvíce nákupních ploch v Česku Liberec nadále vévodí žebříčkům ve velikosti nákupních ploch v přepočtu na tisíc obyvatel. Zatímco New York nebo Londýn mají 400 metrů čtverečních na tisíc lidí, Praha jich má 800 a Liberec více než 1200, což mu zaručuje republikové prvenství.

„V roce 1998, kdy se městečko otevíralo, to byla bomba. Šlo o první krytý nákupní komplex v Liberci, s otevírací dobou sedm dní v týdnu. Jenže pak se postavila Hypernova, Plaza, Géčko a Forum a všechny obchodníky i zákazníky to odsálo,“ konstatovala někdejší spoluzakladatelka Babylonu a členka dozorčí rady Lidie Vajnerová.

Babylonu nejvíc uškodilo, že nepojímá žádný globální obchodní řetězec, jako například Géčko Globus nebo Forum Tesco. Podle Vajnera totiž lidé chtějí nakupovat hlavně potraviny a pod jednou střechou pak i další sortiment.

„Zvyky zákazníků se za těch osmnáct let dramaticky proměnily. Všude chtějí dojet autem, řadu věcí navíc nakupují jen na internetu,“ podotkl Miloš Vajner.

Bude tu místo nákupního městečka play park?

Plánů, co s obří plochou městečka provést, je hned několik. Vajner jako duchovní otec celého komplexu by tu chtěl mít takzvaný Play Park – zábavní komplex zaměřený na děti. Je to logické, městečko přímo přiléhá k iQ Parku.

„Byla by to kombinace lunaparku a parku zaměřeného na poznání. Zacílení spíše na menší děti, řekněme do dvanácti let,“ prozradil podnikatel. S přestavbou chce začít už příští rok zjara.

Bude to znamenat definitivní konec nákupní kolonády? Podle Vajnera jen zčásti. Alespoň malou část domečků v městečku chce ponechat buď jako samostatnou část atrakcí nebo pro doplňkový prodej.

„Zatím se o možnosti využití městečka bavíme a hádáme. Máme několik variant, jasno bude příští rok,“ naznačil Vajner.

Samotné nákupní městečko zatím přežívá z hotelových hostů a návštěvníků akvaparku, kteří sem spíše ze zvědavosti zavítají.

„Za mnou chodí lidé spíše cíleně, protože vědí, že mě tu najdou,“ potvrzuje Jarmila Vlasáková z prodejny svíček a mýdel Rodas. Za dva roky, kdy tu má krámek, prý tři sousední skončily a žádný nepřibyl.

„Zmizely potřeby pro kutily, zmizely potraviny, taky prodejna mysliveckých potřeb,“ vypočítává prodavačka.

Jedním z nejdéle se držících obchodů v Babylonském městečku je tabák Mina. Jeho spolumajitel Petr Návesník si myslí, že v Liberci se veškerý obchod natlačil do nákupních center, které ale nasadily drakonické metody.

„Chtěli jsme se přestěhovat do Centra Nisa. Ale tam po nás chtěli takzvaný obratový nájem, tedy v podstatě vždy podíl z toho, co utržíme. Což je trest za úspěch,“ vysvětluje, proč stále udržují obchůdek v téměř prázdném městečku.