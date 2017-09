Větší pokoje i modernější sál. Ortopedie opustila umakartový socialismus

Poslední velká rekonstrukce probíhala na ortopedii před 23 lety.

„Doteď tady byl takový klasický socialismus, umakartový nábytek s ošklivými podrápanými obklady. Nyní je ortopedie jako poslední operační obor nemocnice po kompletní rekonstrukci a pracoviště odpovídá úrovni pro 21. století,“ řekl ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček.

Nový nábytek, podlahy i stropy

„Téměř kompletní rekonstrukce oddělení spočívala v obměně podlahových krytin, nahrazeny byly původní kazetové stropy moderními lépe omyvatelnými, všude jsou nové malby, na zdech a dveřích jsou instalovány ochranné prvky,“ doplnil Daniel Maděra, vedoucí provozního odboru nemocnice.

Novým nábytkem jsou vybaveny nejen pokoje pro pacienty, ale také pracoviště personálu. Moderní podobu má zvětšená sesterna a jednotka intenzivní péče.

Po rekonstrukci jsou také sociální zařízení, na pokojích jsou nová umyvadla. Na oddělení je celkem 21 lůžek včetně čtyř lůžek na jednotce intenzivní péče. Pacientům jsou k dispozici dva nadstandardní pokoje, na jednom z nich je po rekonstrukci vytvořen větší manipulační prostor a komfortnější sociální zařízení.

Více prostoru pro všechny

„Největším plusem je to, že je tu teď větší prostor. V minulosti se nás na sesterně tísnilo třeba i deset a nebylo to ideální. Větší prostor na pokojích mají i pacienti. Pokoje jsou bezbariérové, pacient se snáze dostane k WC a koupelně. Navíc pacient vidí, kdo mu přichází do pokoje. Před tím tady nebylo přes příčku a zeď vidět,“ popsala vrchní sestra oddělení Jana Hujerová.

Ortopedie se dočkala větších pokojů.

Její slova potvrdila i jedna z pacientek Jana Rainerová.

„Byla jsem zde na operaci již třikrát před tím a tak mohu srovnávat. Nyní je to úplně o ničem jiném. Pokoj je vzdušnější, je tu více místa a pohodlí. Dříve se tady špatně manipulovalo s berlemi či kapačkou,“ uvedla Rainerová.

Nová je také kompletní vestavba a design operačního sálu. Díky přebudování některých příček se rozšířily prostory, vznikl tak například samostatný filtr pro ženy a muže či speciální oddělený vchod pro navážení zdravotnického materiálu.

„Na sál se personál nyní dostane přes automatické dveře, což je oproti předchozímu stavu pro ně komfortnější,“ doplnil Maděra. Ortopedický operační sál je nyní přísně sterilní, vybavený klimatizací s laminárním prouděním filtrovaného vzduchu.

Téměř 900 operací ročně

Ročně na oddělení lékaři provedou téměř 900 operací, z toho třetina jsou totální náhrady kyčelních a kolenních kloubů.

„Další část operačních výkonů tvoří artroskopické operace, plastiky zkřížených vazů kolena, korekce předonoží a další drobnější výkony,“ doplnil primář ortopedie Petr Žák.

„Pacienti k drobným výkonům jsou již přijímáni od konce minulého týdne, velké operace zahájí po polovině září,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Hybnerová.

Letos čeká jabloneckou nemocnici ještě částečná rekonstrukce prostor radiodiagnostického oddělení a prostor centrální sterilizace.

„Půjde o nákup přístrojů v ceně takřka 150 milionů korun. Na ně jsme získali dotaci z Unie,“ doplnil ředitel Němeček.