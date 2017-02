Ošklivé okolí mrakodrapu v Liberci prokoukne, podobu navrhnou architekti

Členy poroty budou čtyři nezávislí architekti a tři politici. Soutěž o návrh chce kraj zahájit v dubnu, výsledky budou známé do konce roku. Náklady na soutěž dosáhnou 700 tisíc korun.

„Pevně věřím, že soutěž přispěje k získání návrhu, který bychom rádi realizovali do roku 2020. Zatím máme smutné prvenství - ze všech krajských úřadů máme sídlo v bezkonkurenčně nejhorším prostředí s nejhorším přístupem a s nejhorší možností parkování,“ naznačil hejtman Martin Půta důvod, proč chce vedení kraje proměnit okolí svého sídla.

To už je, a ještě bude rušným staveništěm. V plném proudu jsou stavební práce na Evropském domě, který se proměňuje z administrativní budovy Výzkumného ústavu textilních strojů.

Kraj už koupil pozemky

Na řadu brzy přijde přestavba budovy D, kde má vzniknout podnikatelský inkubátor. U sídla kraje vyroste i parkovací dům. Úpravy okolí mají vše dovršit.

„Myslím, že to bude přínosné pro návštěvníky kraje i pro obyvatele Liberce. Potřebné pozemky jsme už koupili,“ řekl Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Projektově bude soutěž řešit parkovací plochy před Evropským domem, obnovu parku na pozemcích mezi CHKO, kulturním domem, zadním traktem obchodního domu Forum a parkovištěm. Ale i nový most, který bude přímo před vstupem do úřadu, aby se pěší snáz dostali do budovy z více směrů.

Kraj chce mít vlastní most

Nynější lávky vedoucí k parkovacím místům v ulici U Nisy a v přilehlém parku patří městu a jsou v nevyhovujícím stavu. Hlavní vjezd na parkoviště bude z Náchodské ulice od nákupního centra Forum. V těchto místech se má zároveň snížit počet parkovacích míst, aby se zlepšil přístup k úřadu.

„Chceme dodat celému místu více zeleně, rádi bychom také využili nábřeží, a třeba i část toku Nisy,“ nastínil plány náměstek Pieter.

Členkou poroty je také Karolína Hrbková, náměstkyně primátora Liberce. Radnice dlouho odmítala prodat část pozemků. Chtěla, aby zůstal park pro obyvatele města.

„Pro mě je teď nejdůležitější, aby tam vznikl kvalitní veřejný prostor. Architektonická soutěž může být správná cesta,“ sdělila náměstkyně Hrbková.

Celá akce počítá se zhruba třiceti miliony korun. Ideově bude soutěž řešit i širší okolí krajského úřadu. Zpracovatelé územního plánu Liberce totiž uvažují o protažení cyklostezky kolem úřadu až ke křižovatce s Košickou ulicí.