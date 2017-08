Dvorek v Českém ráji přitahuje legendy. Po Smokie zahraje Paddy Kelly

Letošním vrcholem bude Paddy Kelly, který tu v sobotu představí jak svou tvorbu, tak hity z doby, kdy vystupoval společně s Kelly Family. „Já ho zažila v době jeho největší slávy, kdy z Kelly Family všichni šíleli, a musí se jim nechat to, že mají fakt hezké písničky,“ těší se na koncert Jitka Maděrová, která Sedmihorské léto už několik let spolupořádá s původním zakladatelem Josefem Šormem.

Jak se Sedmihorské léto zrodilo?

Začínalo to tady před osmi lety jako jednodenní folk-rockový festival, ze kterého se postupně stal festival o jedenácti akcích rozdělených mezi dva a kousek měsíce.

Dá se porovnat, jak to tady vypadalo v raných letech a jak to vypadá nyní?

Na úplném začátku tu stálo malé pódium bez zastřešení. Střecha se později postavila, ale potom přijeli Alphaville a měli nějaké požadavky. Pódium jsme zvětšili, střechu zvýšili a teď je tady obrovská pergola. Snad jedna z nejvyšších, jakou jsem kdy viděla.

Alphaville, to je jedno z nejznámějších jmen, co tu hrálo. Měli jste tu i Smokie a o víkendu přijede Paddy Kelly. Koho dalšího si z vašich hostů ceníte?

Další, v podstatě taky zahraniční hvězdou, byl Miro Žbirka. Je to legenda a bylo těžké ho sem dostat.

Jak se vám takováto jména daří získat?

Je to tak, že my oslovíme kapelu a jednáme o tom, jestli se jim líbí prostor, nebo jim posíláme fotky.

Myslíte tedy, že to jak to tady vypadá - Český ráj, malebný dvůr, Trosky - je hlavní lákadlo, které jim můžete nabídnout?

Určitě, ale hlavně to dělá ta atmosféra. Když jsou hezká světla, je hezká scéna, tak to vypadá moc pěkně.

Ale přeci jen je to jiné, než třeba v klubu nebo na velkém festivalu. Máte od kapel, ať už českých či zahraničních, nebo divadel ohlasy na zdejší areál?

Zahraniční kapely vám dají zpětnou vazbu na místě. Alphaville i Smokie si to tu pochvalovali už před koncertem. Shodli se, že to byl skvělý koncert se skvělými lidmi. A že tu máme hezký ženský. Alphaville si pak pochvalovali i pivo. U těch českých mám radost, že se k nám rádi vrací. Například divadlu Palace nevadí, když mají hrát v době prázdnin, protože jedou do Sedmihorek, kde to mají strašně rádi. Je to cítit i na pódiu. Letos tu představili Miláčka Annu a místo dvou hodin hráli tři a půl hodiny a dali tam všechny vtipy, které měli v zásobě. Stál tu se mnou šéf divadla a říkal: To není možný, oni vám tady řekli úplně všechno!

Podle čeho si program sestavujete?

Cílíme víc na starší generaci, ale ne úplně starou. Je to zhruba od třiceti let výš. Ale divadla jsou pak klidně pro publikum od patnácti let. Divadlo dokáže mít hodně široký záběr. Ale neříkám, že by nám na koncerty nechodili i mladší, třeba na Pavla Šporcla nám chodí i děti. A fakt je to baví.

Letos je tu největší hvězdou Paddy Kelly. Jak padla volba na něj?

Přemýšleli jsme o něm několik let. Hodí se do naší cílovky od třiceti let výš. Já ho zažila v době jeho největší slávy, kdy z Kelly Family všichni šíleli, a musí se jim nechat to, že mají fakt hezké písničky. A Paddy Kelly má, a to bez předsudků, kvalitní hudbu i v současnosti. Myslím, že se sem, jak do prostředí Českého ráje, tak na Sedmihorské léto krásně hodí. Získali jsme ho tak, že spolupracujeme ještě s jednou produkcí, která vozí Kelly Family do České republiky. Většina organizace je tak na nich.

Myslíte, že sem přijdou lidé spíš na jeho minulou tvorbu, nebo na tu současnou?

Já bych řekla, že je to takový mix. Určitě se najdou lidé, kteří si pamatují Kelly Family a třeba v současné chvíli nejsou až zas takoví fandové Paddyho, ale protože bude zpívat i písně jako Angel, Ares Qui nebo Fell in Love with an Alien či One More Song, tak na to přijde jedna část. Další část jsou fandové, kteří mu zůstali věrní doteď a přijdou na obě dvě tvorby.