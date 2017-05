Paneláky na sídlištích netáhnou, lidé se stěhují do rodinných domů

Zájem o bydlení v rodinných vilách potvrzují i statistici. Za první tři měsíce letošního roku se v kraji začalo stavět celkem 180 bytů, z toho 112 právě v rodinných domech.

Bytových domů vyroste jen patnáct. Boom velkých developerských projektů, které nabízely nové byty, se zastavil v roce 2009, kdy se jich za první tři měsíce začalo stavět přes tři sta padesát. Pak ale začali lidé investovat spíše do rodinných domů.

Takový je i příběh Lucie z Liberce. S manželem si před pár lety koupili pozemek na Rádle, obci, která leží mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.

„Stavěli jsme svépomocí, i to nám cenu domu tak o polovinu zlevnilo. A i když to trvalo trochu déle, než kdyby se na to vrhla firma, tak výsledek za to stojí. Je tu klid, pohoda, krásná příroda a děti jsou tu nadšené,“ svěřila se mladá žena. Sice musí každý den dojíždět za prací do Liberce, kam rozváží do škol i děti, ale na to se dá podle ní také zvyknout.

Za zájmem stojí i dostupné hypotéky

Zájem o bydlení v obci potvrzuje také starosta Rádla Miroslav Šikola. Za posledních osm let se obec rozrostla o dvě stě obyvatel. Cena za metr čtvereční pozemku se blíží 900 korunám. A zájem o ně je, navíc je obec prodává už zasíťované.

„Zájem o bydlení v rodinných domech přičítám i dostupným hypotékám, které si mohou dovolit i mladí lidé,“ zmínil starosta.

I u bytových domů se ale zřejmě začíná karta obracet. Šest moderních domů například vyroste mezi Masarykovou třídou a Ondříčkovou ulicí, a to postupně ve třech etapách. Ta první počítá se dvěma domy poblíž diskotéky Ďábelská huť a nabídne 43 bytů. Většina už je jich prý rezervovaná.

Za projektem Residence Park Masarykova stojí společnost Develop Industry, která od konce loňského roku patří S group holdingu. Bydlení nabídne v šesti, sedmi a osmipodlažních domech. Zájemci musejí ale počítat s tím, že si za byt v lukrativní lokalitě připlatí. Vyšplhat se může až na sedm milionů korun.

Byty od tří milionů rostou i v Harcově

S podobnou částkou počítá i společnost Aktivní stavby, která v Liberci nabídne exkluzivní rezidenční bydlení ve Viladomě Harcov. V ulici Na Skřivanech má výstavba začít v červnu letošního roku. A podle Filipa Horatschkeho z ateliéru Artikl, který je projektantem, se stavba ponese v duchu vilových domů předválečné éry.

„V Harcově chce investor komfortní bydlení v domě, kde bude pouze pět bytů,“ upozornil architekt.

Dům má tři nadzemní podlaží, která jsou řešená přes sebe napříč položenými kvádry. Nabídne byty o velikosti od 30 do 108 metrů čtverečních. Některé mají navíc i zahrádku nebo terasu. Cena se pohybuje od více než tří milionů za nejmenší byt až po bezmála sedm milionů za ten největší.