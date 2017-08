Obyvatele paneláků trápili vyjící psi, zasahovat musela policie

„Na sídlišti Špičák se sousedé dovolávali řešení situace, kdy pes štěká a vyje celé hodiny během dne, když majitel není doma.A stížností se sešlo z celého domu hned několik,“ přiblížila mluvčí městské policie Eva Vlastníková.

Strážníci se nakonec domluvili s předsedkyní domovní samosprávy, že nejprve budou jednat přímo s majitelem psa.

Obyvatelé měli strach o souseda

Druhý štěkající pes vylekal obyvatele na českolipském sídlišti Holý vrch. „Jejich soused, starší muž, obvykle svého psa nenechával samotného a zvíře bylo velmi klidné. Tentokrát ovšem pes štěkal tak usilovně, že obyvatelé z obavy o zdraví souseda přivolali strážníky,“ poznamenala Vlastníková.

Městští policisté se společně se státní policií, hasiči a záchrannou službou chystali byt otevřít, když se muž objevil živý a zdravý. „Vysvětlil, že jej dcera pozvala na pivo a psa nechal poprvé samotného doma. Domluvili se, že psa si bude brát s sebou, protože zvíře bylo evidentně vystresované,“ dodala Vlastníková.

Štěkání ve dne se hůř postihuje

Se štěkajícími psy mají zkušenosti i v Jablonci, jen v minulém týdnu vyjížděli ke dvěma případům. „Většinou to řešíme tak, že s majitelem promluvíme, promluvíme i s tím, kdo to oznamuje,“ upřesnil ředitel jablonecké městské policie Luboš Raisner.

Policisté mají větší šanci postihnout majitele psa, pokud štěkání ruší sousedy v noci. „Pes musí štěkat nad obvyklou míru, aby šlo o rušení nočního klidu. Pak to můžeme postihovat. Ale je to přirozený projev psa, a to je potom problém,“ dodal Raisner.

Jeho slova potvrdila i mluvčí městské policie v Liberci Daniela Bušková.

„Pokud jde o rušení nočního klidu, je to poměrně jednoduché. Ale ve dne je těžké posoudit, dochází-li vůbec k nějakému přestupku,“ přiblížila Bušková.

Kynoložka: Pes si musí zvykat na samotu odmala

A co je největší příčinou toho, že psi čekající na své majitele hlasitě štěkají a vyjí? Podle uznávané kynoložky Hany Böhme je na vině nedostatečná výchova.

„Psi osm hodin o samotě musí vydržet, ale musí si na to nejprve zvyknout. Spousta lidí, kteří si pořídí štěně, si vezme dovolenou. A to je špatně, protože ten pes si musí zvyknout na to, že bude doma sám. Je proto dobré třeba na hodinu odejít. Člověk by také měl obejít sousedy a říct jim, že první měsíc štěně řvát bude, ale pak si zvykne,“ vysvětlila Böhme. Štěně se tak naučí, že majitel sice odejde, ale pak se vrátí.