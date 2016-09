Liberec zbrojí na pověstné chuligány. Přijet jich mají až dva tisíce

Fanoušci Soluně jsou pověstní skandálním chováním a na stadionech po nich zůstává spoušť. Takový počet příznivců hostujícího týmu je navíc pro liberecký stadion s kapacitou necelých deseti tisíc míst vysoce rizikový.

Zápas se hraje až 29. září, už teď se ale ladí mimořádná bezpečnostní opatření. Policie i klub FC Slovan Liberec mimo jiné požadují zřízení speciální zóny pro řecké fandy.

„Řešíme to s policií. Speciální místo ve městě pro řecké fanoušky, kde budou pod kontrolou, aby se zajistila bezpečnost, budeme chtít. Rozhodně to bude utkání z kategorie rizikových už kvůli těm počtům, které mají dorazit. Přijet by mělo dva tisíce Řeků, a to je opravdu hodně,“ uvedl mluvčí FC Slovanu Liberec Lukáš Váňa.

Podle krajského policejního ředitele Husáka jsou fanoušci ve vymezené zóně na jednom místě pod větší kontrolou a nemohou páchat výtržnosti po městě. Zabrání se ale i tomu, aby se lístky Řekům prodávaly načerno. „Jinak se mohou dostat do jiných sektorů, než jaké jsou určeny pro hosty. Diplomaticky řečeno jsou temperamentní. Zápas vzhledem k počtům fandů hodnotíme jako vysoce rizikový,“ zmínil policejní ředitel Vladislav Husák.

„Ještě konkrétní požadavek od policie nepřišel, ale odhaduji, že nás o spolupráci požádají. Samozřejmě se nebudeme tvářit, že se nás to netýká, a pomůžeme s tím,“ řekl primátor Liberce Tibor Batthyány.

Loni zela zóna prázdnotou

Otázkou ovšem je, zda se obávané rowdies podaří do zóny dostat. Při loňském zápase Slovanu s Olympique Marseille se opatření zcela minulo účinkem. Zóna pro příznivce francouzského klubu se stanem, občerstvením a velkoplošnou obrazovkou u kulturního domu zela prázdnotou. Na rozdíl od zóny pro fandy Slovanu na Nerudově náměstí, kde se bavily stovky lidí. Teď jedním z požadavků také je, aby případné zóny pro fandy obou klubů nestály ve městě v jeden den.

„Nyní má řecká strana dvanáct set vstupenek. Čekáme, jestli budou vznášet další požadavky. Počítáme s tím, že pro ně vyhradíme celou západní tribunu. Budou na ní i prázdné nárazníkové zóny,“ zmínil mluvčí Slovanu Váňa.

Před loňským rizikovým zápasem Slovanu Liberec s Hajdukem Split vyčlenil klub chorvatským fanouškům 550 vstupenek, které byly distribuovány přímo přes Hajduk Split. Přestože se k jiným lístkům Chorvati neměli dostat, protože se vstupenky neprodávaly přes internet, řada příznivců soupeře se snažila přes Liberečany nakoupit vstupenky u pokladen U Nisy.

Jeden člověk si mohl koupit nejvýš pět vstupenek. Musel uvést jméno a datum narození držitele každé vstupenky. Policie mohla držitele vstupenek legitimovat. „Jak to bude s prodejem vstupenek se Soluní teprve upřesníme. Chceme ale udělat vše pro to, abychom nelimitovali naše fanoušky,“ doplnil mluvčí klubu Váňa.

Na liberecký zápas si už policisté vyžádali posily speciálních pořádkových jednotek z Prahy a Ústí. „Opatření bude nastaveno velmi přísně. Budeme dbát o to, aby se na stadion nic nedostalo. Řekové zpravidla zapalují bengálské ohně a to může mít fatální následky,“ zdůraznil policejní ředitel Husák.

Při jednom ze svých řádění při odvetě řeckého poháru proti Olympiakosu Piraeus zapalovali pyrotechniku a dělobuchy a zaházeli jimi celý stadion. Lavička hostů začala hořet, hosté museli utéct.