Pelta nezastíral, že umí získat peníze. Do kraje přinesl desítky milionů

Scházeli se v bytě v centru Prahy, kde údajně rozhodovali o tom, komu rozdělí dotace pro fotbalovou asociaci. Její šéf Miroslav Pelta si tak měl údajně zajistit mimo jiné sponzory pro Fotbalový klub Jablonec, kde působí jako člen představenstva a zároveň je jeho většinovým vlastníkem. Kvůli možnému zneužívání dotací skončil on i náměstkyně ministryně školství pro sport Simona Kratochvílová ve vazbě.

Už předtím ale dokázal Pelta i coby předseda krajského fotbalového svazu pro Liberecký kraj sehnat miliony. Přitekly jak ze státní, tak i z městské a krajské pokladny. Pelta je šéfem Fotbalové asociace České republiky od listopadu 2011 a jen za posledních pět let šlo z dotací ministerstva školství na investice do fotbalu v regionu bezmála sto milionů korun, nejvíce hned v roce 2012, a to přes padesát milionů. Naopak předloni nedostal kraj z těchto dotací ani korunu.

Peníze poslal i magistrát

Na fotbal poslal peníze i jablonecký magistrát. Na účet si je připsal spolek FK Jablonec, který pracuje výhradně s dětmi a mládeží do 18 let. Nicméně i tady je členem správní rady právě Pelta.

„Přímo Fotbalovému klubu Jablonec jsme za posledních pět let neposkytli žádnou dotaci. Podpořili jsme pouze činnost mládežnických družstev a pořádání sportovních mládežnických akcí,“ sdělila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Od roku 2013 získal FK Jablonec na činnost mládežnických družstev dohromady přes šest a půl milionu korun. K tomu ještě dalších 130 tisíc putovalo na sportovní akce. Také Liberecký kraj podporoval jablonecký fotbal. A to dokonce nadstandardně.

Oproti Slovanu byla částka vysoká

V roce 2011 získal Pelta pro svůj klub sedm milionů korun, k tomu pak ještě o rok později necelé čtyři miliony korun. Žádal je prý na žákovská a dorostenecká družstva. Ve srovnání s fotbalovým Slovanem Liberec byla částka opravdu vysoká. Slovan získal v roce 2011 na provoz klubu pouze půl milionu a na mládež pak 120 tisíc korun.

Dotaci pro jablonecké fotbalisty tehdy navrhl sociálnědemokratický radní pro ekonomiku Zdeněk Bursa, jehož manželka v Peltově klubu pracovala. „Dokázal jsem krajské zastupitelstvo přesvědčit, že projekty, na které nakonec poskytlo peníze, jsou dobré,“ prohlásil v roce 2012 Pelta. A nezastíral, že umí dotace sehnat. „Kdo dokáže důležité lidi přesvědčit a má na ně vliv, ten uspěje,“ dodal.

Do Amsterdamu pozval tři radní

O to se ostatně pokoušel i o pár let později, kdy vládu nad krajem převzali Starostové společně se Změnou. Předloni pozval Pelta na zápas evropské ligy do Amsterdamu tři radní. A to jen několik dní před tím, než krajské zastupitelstvo rozhodovalo o navýšení dotací pro sport v kraji, přičemž Peltův klub byl jedním ze žadatelů.

Politici Marek Pieter, Lenka Kadlecová a Vladimír Mastník sice tvrdili, že si cestu platili sami, nicméně právě Pieter tehdy navýšení dotací o dvacet milionů pro sport navrhoval.

„To bylo velmi křiklavé. Nejdříve žádné peníze navíc nebyly, pak se najednou dvacet milionů našlo,“ zmínila Zuzana Kocumová (Změna), která byla tehdy náměstkyní hejtmana, pod níž právě oblast sportu spadala. První návrh na rozdělení dotací prý počítal s tím, že 12 milionů si mezi sebe rozdělí stejným dílem FC Slovan Liberec, FK Jablonec a hokejoví Bílí Tygři. Zbytek měl připadnout ostatním sportům.

„Jenže po aféře s Amsterdamem jsme o tom vedli na zastupitelstvu vášnivé diskuse a nakonec byly peníze rozděleny jinak a velké kluby dostaly jen asi milion a půl korun každý,“ dodala Kocumová.