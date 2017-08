Za trýznivé uvěznění psa v noře nemohla majitelka, ale vadná karabina

Pes vběhl do nory k lišce ve skalní spáře ve Skalanech u Všeně 3. července, ven se mu podařilo dostat 19. července (psali jsme zde).

„Přijali jsme oznámení od jednoho občana, který se domníval, že za uváznutí psa pod zemí nesla odpovědnost majitelka,“ řekl Milan Drahoňovský, policejní velitel v Turnově.

Ženě by hrozil trest za týrání

Pokud by pes běhal v lese bez vodítka, majitelka by se provinila proti zákonu o myslivosti. Kdyby na volno se pohybující pes zaběhl do nory a trpěl tam, hrozil by ženě trest za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Border teriér pak přežil v liščí noře u Vyskře - Klecan dlouhých 16 dní. Opustil ji zbědovaný a vysílený. Řada diskutujících na zpravodajských webech a na sociálních sítích vyčítala majitelce psa, že v noře zůstal kvůli její lehkomyslnosti. Policejní vyšetřování ale prokázalo opak.

„Žena šla do lesa u Klecan se psem na borůvky a měla ho na vodítku. Border teriér však najednou zavětřil lišku. Ovládly ho pudy, vytrhl se z karabinky na vodítku a hnal se za liškou do nory,“ upozornil Drahoňovský. „Příčinou dlouhého uvěznění psa pod zemí byla tedy vadná karabinka, nikoliv majitelka zvířete. Případ jsme proto odložili.“

Ženě díky příznivému výsledku policejního vyšetřování nehrozí, že by jí profesionální hasiči naúčtovali náklady za vícedenní snahu o záchranu psa.