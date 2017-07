Zázrak v Českém ráji. Pes se po dvou týdnech dostal ze zavalené nory

„Fakt se našel. Myslím, že už nikdo nevěřil, že se opravdu objeví, živý a zdravý. Pokud vím, je s majitelkou doma. Je to šťastný konec, zázrak,“ myslí si starosta Vyskeře Jan Kozák.

Štastná z vysvobození psa je i předsedkyně Ligy na ochranu zvířat Dagmar Kubištová. „Došlo k tomu, co jsme si všichni přáli. Možná tomu pomohly i deště, takže se mu hrabalo lépe. Možná, ale to je jen teorie, se posilnil mrtvou liškou. Podle mých informací by pejsek už měl být v rukou majitelky. Je v relativně dobrém stavu, ale je samozřejmě dehydrovaný, vyhublý, takže dostal povzbuzující léky a má klid na lůžku,“ přibližuje Kubištová.

Pes byl v noře od 3. července

Pes se dostal do nory k lišce ve skalní spáře ve Skalanech u Všeně v pondělí 3. července. Pravděpodobně se uvnitř porvali, což vyvolalo zával. Sama nora měří asi šest metrů a mezi kamením na ni navazuje asi pětimetrová štola.

Majitel nedokázal svého psa ze zavalené nory dostat sám a ve středu se obrátil na profesionální hasiče. V Semilech působí lezecká skupina, ale u Skalan se nikdo nemohl úzkou skalní spárou dostat k noře.



„Nešlo ani spustit dolů rovné tyče, abychom zjistili, jak to tam vypadá,“ prozradil velitel zásahu Pavel Viták z Hasičského záchranného sboru v Semilech.

„Ve spáře byl totiž ostrý, zhruba pětačtyřicetistupňový zlom.“

Hasiči nakonec k sobě svařili ohebné, ale pevné plastové vodovodní trubky. Na jednu takovou pružnou sestavu zavěsili kameru s monitorem. Díky ní viděli až na konec spáry.

Na druhou soustavu trubek připevnili hasiči hák, s jehož pomocí odvalili kámen utěsňující únikovou cestu z nory.

Aby zachránci psa vylákali ven, položili před noru mrtvou slepici a látku otřenou o hárající fenu. Pokus byl však marný.

Selhal i lokátor

Selhal i lokátor, který používají norníci. Vysílá signál, který lze zachytit přijímačem. „Je to jako lavinová sonda. Akorát se nehledá člověk pod lavinou, ale pes, který běhá v noře. Ani tudy ale cesta nevedla,“ přiblížil Viták.

Hasiči rovněž nemohli kopat naslepo. „Zbytečně bychom poničili životní prostředí a zároveň ten svah byl natolik nestabilní, že by tam hrozilo nebezpečí pro zasahující i pro ta zvířata, že je to zasype,“ hlásil velitel. Na místě hasičům pomáhal i pes, který umí hledat v sutinách zavalené osoby.

Záběry z 8. července, kdy byl pes ještě uvězněný v noře: