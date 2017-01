Pes v Jablonci nejspíš snědl otrávenou návnadu, ochránci varují majitele

Příznaky otravy se dostavily v noci, kdy začal pes silně zvracet. Otravu pak potvrdili i veterináři.

„Zvracel, zvracel, zvracel pořád. Má zvětšenou slinivku, zvětšený játra. To vypadá z devadesáti devíti procent a otravu,“ řekla TV Nova majitelka psa, která si přála zůstat v anonymitě.

Pes se z otravy nakonec dostal, v pondělí už jedl a postavil se na nohy.

Přestože otravu může se stoprocentní jistotou potvrdit jen pitva, podle Dagmar Kubištové, předsedkyně Ligy na ochranu zvířat ČR, by se měli mít ostatní chovatelé na pozoru.

„Podložené otravy jsou z roku 2013, především ze Mšena. Potvrdily je pitevní zprávy. I když teď jistotu nemáme, majitele psů jsme varovali,“ upozornila Dagmar Kubištová.

Od otravy pomůže kysličník

„Měli by být opatrní a svá zvířata by si měli hlídat a venčit je na vodítku, nejlépe s košíkem. Hlavně by je ale neměli nechat očichávat a olizovat neznámé předměty, natož pak pohozené jídlo. Často se například pejskařky na procházce s někým zastaví a ani nevědí, že jejich pes něco snědl,“ uvedla Kubištová.

„Pokud pes sní otrávenou návnadu nebo něco, u čeho je chovatel na pochybách, je jedinou obranou nalít hned do něj kysličník, aby to vydávil,“ přiblížil první pomoc jablonecký veterinář Jaromír Baudyš.

Jedů podle něj může být celá řada. Pokud pes spolkne jed na trávení potkanů, projeví se otrava zvracením, průjmy či krvácením.

U herbicidů používaných v zemědělství má zase zvíře spíš nervové příznaky a křeče.

„Tam to končí často velmi rychle, edémem plic a selháním srdce. Nejde ale někdy stoprocentně říci, že to byla otrava způsobená nějakou chemií. Může se otrávit bakterielními toxiny třeba ze zkaženého jídla. Bez pitvy je komplikované to prokázat,“ řekl veterinář Baudyš.

Otravy vyšetřovala policie už před třemi lety

Podle policejní mluvčí Ivany Balákové policisté nové oznámení otravy psa v Jablonci zatím nemá. Sérii případů policie v centru Jablonce nebo v části Mšeno vyšetřovala před třemi lety. Konkrétní vinu ale nikomu neprokázala. Pracovala i s možností, že otravy souvisely s chemickým postřikem.

Poslední případ od jabloneckého divadla vyvolal velkou facebookovou diskusi.

„Tam mě taky někdo otrávil fenu. Naštěstí jsme si toho všimli včas, takže jsme ji zachránily, ale dostávaly jsme ji z toho přes 14 dní,“ napsala například Janka Schmidtová.