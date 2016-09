Byl to moc hodný kluk. Kamarádi zapalovali svíčky před libereckým bazénem

Kamarádi mrtvého chlapce před vchodem do bazénu zapalovali svíčky, na místě se objevil taky fotbalový míč podepsaný spoluhráči. Adam hrál s číslem třináct za VTJ Rapid Liberec krajský fotbalový přebor.

V sobotu dopoledne ještě nastoupil v základní sestavě svého týmu proti Hrádku nad Nisou. Na místě se objevil také nápis „Bojujeme za Adama“, nebo velký plyšový medvěd. Pietní shromáždění zorganizovali Adamovi spoluhráči z fotbalu. Lidé se o akci dozvěděli z Facebooku.

„Byl to velmi hodný kluk, takového už asi nepotkám,“ uvedla na adresu mrtvého chlapce jedna z jeho kamarádek. Na tom se shodla i většina oslovených účastníků piety. „Rozhodně to nebyl žádný sígr, že by někde vykopl mříž a někam vlezl. Byl velmi hodný,“ dodala další z přítomných.

V očích mnoha Adamových kamarádů se objevily slzy. „Byl to milionový kluk, měla jsem ho moc ráda,“ uvedla další z jeho kamarádek.

Čtrnáctiletý hoch se podle výsledků nařízené soudní pitvy udusil. Policisté případ dál vyšetřují.

Na dně řeky prý ležely kusy zdiva a mříž

„Většinu svědků jsme vyslechli, budeme v tom ale samozřejmě nadále pokračovat,“ uvedla mluvčí krajské policie Vlasta Suchánková.

Stěžejní budou znalecké posudky. Ty také určí, jestli bylo ústí odtokové roury dobře zabezpečeno.

Na sociálních sítích se mimo jiné objevily informace o tom, že na dně dravé řeky ležely kusy zdiva i mříž. Na poškození údajně jedna z návštěvnic upozorňovala plavčíka.

„Včera jsme tam byli. Chyběla tam mříž a kus zdiva a kachliček!!! A na chlapce a díru byl plavčík upozorněn, že se u té díry pohyboval!!! Byl tam děsný mumraj a dětí tam bylo mraky. Bylo mi sděleno, že „není“ možné, aby to „nasávalo“!!! Následně nás vyhodili a venkovní bazén uzavřeli,“ napsala na Facebooku uživatelka Míša.

Do divoké řeky mohou nezletilí jen v doprovodu rodičů. Bližší komentář k případu ani stavu atrakce nechce nikdo dávat. „Jsem z toho strašně zdeptaný, nezlobte se, nebudu se vyjadřovat,“ odmítl komentář ředitel libereckého bazénu Jan Švec.

Bazén patří městu. Kvůli tragédii začala o den dřív jeho plánovaná odstávka.

„Je to velice smutný příběh a plně soucítím s rodinou. Nedokážu se ale k ničemu vyjádřit, je to v šetření policie. Nemáme dostatek informací k tomu, abychom mohli říci, z jakého důvodu se to stalo,“ uvedl Tomáš Kysela, náměstek libereckého primátora pro technickou správu majetku města.

Tělo hledali několik hodin

„Kriminalisté, kteří věnují šetření tragického případu velkou pozornost, budou žádat o vypracování znaleckých posudků vztahujících se k bezpečnostním opatřením v zařízeních, jako jsou bazény a plovárny a zjišťovat, proč a za jakých okolností k tragédii došlo a případnou konkrétní trestně-právní odpovědnost,“ sdělila mluvčí Suchánková.

Policisté se tragickou událostí zabývají od soboty. Ve 21 hodin se na ně obrátil otec dítěte. Hoch odešel odpoledne do bazénu a nevrátil se.

Tělo policisté s plavčíky nalezli až po několika hodinách. Poté, co důkladně prohlédli celý areál plaveckého bazénu. Tělo nalezli v odtokovém potrubí bazénu zvaného divoká řeka.

Tragická událost vzbudila vyvolala velkou diskuzi i mezi čtenáři iDNES.cz. „Na vnější boční stěně kruhového bazénu je kruhová díra o průměru asi 50 cm, která je zakryta jemným pletivem. Dotýká se spodní části kruhu dna, tudíž je pro dospělého tak po kolena. Já tu díru znám velmi dobře, protože jsem si o ni jednou pěkně strouhnul kotník, ale to stává, když člověk blbne,“ napsal v diskusi pod článkem na iDNES.cz Jaroslav Škoda.

Nikdo si neumí tragédii vysvětlit

„Pletivo bylo tlusté a bytelné, nedokáži si představit, ze by se někdo dostal za. Už jen ze strachu z tmy. Nicméně moje zkušenost je už mnoho let zpátky. Měli by se zeptat plavčíka, kterej extra sedí ve výklenku a má na práci sledovat tu řeku,“ domnívá se čtenář Škoda.

Oslovení odborníci z bazénů, kde atrakci dravá řeka mají, si neumějí neštěstí vysvětlit. Například v jabloneckém bazénu pod dojmem liberecké tragédie odtokový kanál dravé řeky překontrolovali.

„Máme podobné zařízení, odtokový kanál ale kryje mříž. Vše je masivní a pevné. Neumíme si představit, že by se tam někdo dostal. Není možné, aby ta mříž byla pryč,“ zmínila zástupkyně Plaveckého bazénu Jablonec nad Nisou Jitka Hájková.

„Už v sobotu jsme ale pro jistotu vše zkontrolovali, to stejné proběhlo i v pondělí, kdy byl sanitární den. Znovu jsme proškolili i plavčíky a upozornili je na možná nebezpečí,“ doplnila Jitka Hájková.

V Aquaparku libereckého Babylonu funguje atrakce divoká řeka na principu čtyř výtlakových trysek nastavených pod úhlem tak, aby docházelo k proudění vody.

„Systém nasávání z řečiště divoké řeky je řešen čtyřmi nasávacími průduchy o průměru 150 milimetrů, které jsou kryty nerezovým plechem uchyceným čtyřmi nerezovými šrouby. Průměr ok nerezového plechu je 1,5 cm. Nerezové plechy jsou zapuštěny do tělesa bazénu tak, aby nemohlo docházet k pokusu o vytržení,“ popsal vedoucí techniky a údržby Centra Babylon Pavel Manych.

Kontrolu všech atrakcí provádí obsluha akvaparku denně.

„Denně probíhá zkouška strojního obslužného systému, v rámci kterého jsou kontrolována čerpadla, potrubí, semafory, ventily a podobně. Týdně probíhá servisní prohlídka celého zařízení techniky a údržbou. Jedenkrát ročně provádíme zákonnou revizi celého zařízení,“ uvedla ředitelka Provozu zábavy Centra Babylon Jana Bachmanová.