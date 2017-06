Pivo v plechovce táhne, Svijany i Konrad plánují nové stáčírny

Investice půjdou do desítek milionů korun. Do výstavby linky na stáčení piva do plechovek se chce pustit ještě letos pivovar Konrad ve Vratislavicích nad Nisou. Dosud se dá v plechovce koupit pouze dvanáctka této značky, do budoucna se nabídka rozšíří i o další druhy.

„Zájem je hlavně o lehčí piva a samozřejmě také o nealko,“ sdělil Petr Hostaš, sládek a ředitel pivovaru. Koupit si budou moci zákazníci jak třetinku, tak i půllitrovou plechovku. Finančně je výstavba linky dost náročná, podle Hostaše se přiblíží až ke stu milionů korun.

Poměr plechovek vůči lahvím je stále menší

„Do stavby se chceme pustit ještě letos, abychom byli na příští sezonu už připraveni. Místo se na to najde, prostory v areálu jsou,“ zmínil ředitel. Zatímco lahvovna je schopna naplnit za hodinu deset tisíc skleněných lahví, plných plechovek z linky zřejmě tolik nevyjde. „Myslím, že to není potřeba, na trhu je ten poměr plechovek vůči lahvím stále ještě menší,“ upozornil Hostaš.

Také svijanský pivovar počítá se zhruba stomilionovou investicí do nové haly s automatickou plnící linkou na stáčení plechovek o obsahu 0,33 a půl litru. Zkušební provoz už ale chtějí zahájit letos v říjnu. Dosud prodává pivovar v plechovkách necelá dvě procenta své produkce. Tuto možnost „obalu“ nabízí svým zákazníkům už šestnáct let.

„V prvním roce jsme prodali necelých čtyři sta hektolitrů piva, loni už se v plechu prodalo asi devadesát tisíc a letos očekáváme, že se prodej zvýší na jedenáct tisíc hektolitrů piva v plechovkách,“ přiblížil mluvčí svijanského pivovaru Luboš Spálovský.

Až sto milionů plechovek ročně

Svijany se zatím musejí spoléhat na dodavatele z Kralup nad Vltavou. Nová linka, kterou si pivovar postaví, bude schopna naplnit až sto milionů plechovek ročně, což může být až pět set tisíc hektolitrů piva. „Už během prvního roku bychom rádi stočili kolem dvaceti tisíc hektolitrů,“ doplnil mluvčí.

Jako první začne pivovar do plechovek stáčet jedenáctistupňový Svijanský Máz. Časem se k němu přidá minimálně dalších pět druhů této značky. V malých plechovkách se postupně objeví Svijanský Máz, Svijanský Vozka, Svijanská Desítka, ‚450‘ a Svijanský Kníže.

Ostatní, menší pivovary v kraji, prozatím plechovkovou „revoluci“ nechystají. Například ve Cvikově si bohatě vystačí s PET lahvemi. Občas mívají i limitované skleněné lahve, ale jinak tím, že všechno plní ručně, jde většina piva hlavně do PET lahví a do sudů. Vyrábějí hlavně nepasterované pivo, které je určené pro rychlou spotřebu.

PET lahve propouštějí plyny a světlo

To je i rozdíl oproti velkým pivovarům, které dodávají i do obchodních řetězců. Například Svijany ani Konrad neprodávají pivo v PET lahvích z toho důvodu, že jsou neekologické, propouštějí plyny a hlavně světlo, a proto nejsou vhodné k dlouhodobému uchovávání piva. Například Svijanští tak své pivo plní jen do skleněných lahví, sudů, soudků a plechovek.

Od roku 2015 nabízí pivovar i dvoulitrové „plechovky pro chlapy“, kterých loni naplnili 155 tisíc. Investice v řádu několika milionů korun šla proto letos i do automatické linky na stáčení dvoulitrových plechovek, pětilitrových soudků, skleněných džbánů a patentních lahví.