Nebezpečná a nedomyšlená, kritizují novou skluzavku plavci v Jablonci

Vedení městské společnosti Sport Jablonec nad Nisou, která má bazén ve správě, tvrdí, že obavy jsou přehnané a žádné omezení nenastane.

„Skluzavka je umístěna tak, že bude zasahovat do prostoru mezi malým a velkým bazénem. Tenhle prostor je strategický v době, kdy probíhají plavecké závody, je tady startovní plošina, jsou tu rozhodčí. Skluzavka může pořádání závodů ohrozit. Zejména těch na vyšší úrovni jako jsou třeba krajské přebory,“ říká Štěpán Matek, jeden z trenérů plavání z jabloneckého oddílu TJ Bižuterie.

„Navíc se staví za plného provozu a podle mě narychlo, aby o tom nikdo moc nevěděl,“ domnívá se

Nebezpečné a nedomyšlené, míní kritik

Další bazén s osmi dráhami je sice v Liberci, ale ten čeká rekonstrukce a má zavřít až na rok a půl. Další podobný bazén s osmi dráhami je pak až v Chomutově.

„Navíc malý bazén bude částečně zabrán novou skluzavkou a přitom jde o jediné místo, kam můžete vzít malé dítě, které ještě neumí plavat. Teď tady může někdo ze skluzavky jinému dítěti spadnout na hlavu. Je to celé nebezpečné a nedomyšlené,“ doplňuje Matek.

Předseda plaveckého oddílu TJ Bižuterie Tomáš Janata říká, že se prostor pro skluzavku měl najít jinde.

„Například v místě, kde je nepříliš využívaný skákací balon. Tohle místo je špatně zvolené. Malý bazének teď bude celkem na nic. Bude tu muset být vytyčené nějaké časové pásmo, kdy zde nebude probíhat výuka těch nejmenších. Na druhou stranu jsem byl vedením bazénu ujištěn, že skluzavka nebude mít vliv na závody a já tomu věřím,“ uvádí Janata.

Typ skluzavky, která bude v jabloneckém bazénu.

Na skluzavku, která má být hotová v pondělí, se příliš netěší ani jedna z jabloneckých matek.

„Koupila jsem sobě i dětem nedávno permanentky a nikdo mě neupozornil, že se budou dít nějaké změny. Dcerám jsou tři a jeden rok, takže chodíme víceméně jenom do dětského bazénku, občas do vířivek. Pokud by se mělo něco zásadně změnit, nebyla bych ráda, navíc, když mě před tím při koupi permanentek nikdo nevaroval,“ říká.

Chod bazénu to neohrozí, říká jednatel

Podle Milana Matury, jednatele městské společnosti Sport Jablonec nad Nisou, jsou bouře kolem skluzavky nesmyslné.

„Samozřejmě, že se s plaveckými školami a oddíly dohodneme, ale v žádném případě to neohrozí chod velkého bazénu, to je celé nesmysl a bouře ve sklenici vody,“ říká Matura. Domnívá se, že je v jabloneckém bazénu málo možností vyžití pro malé děti.

„Plavecké školy a oddíly jsou jen zlomkem lidí v bazénu. Navíc sem nechodí většinou ve večerních hodinách, víkendech, svátcích, prázdninách. To je tady veřejnost a i tu je třeba upřednostnit, vždyť nám přináší finančně nejvíce. Myslíme si, že tu pro děti nic pořádného není, tohle bude nový druh zábavy,“ vysvětluje Matura.

Konkrétně půjde asi o tři metry vysokou skluzavku nazývanou Kobra ve tvaru obtočeného hada.

„Ročně za pronájem atrakce zaplatíme 160 tisíc korun. Vše je schváleno v rozpočtu města, který se projednával minulý týden. Teď v pondělí proběhne závěrečná montáž skluzavky, takže bazén bude tento den uzavřený,“ doplňuje Matura.