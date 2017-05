Po kontrole skončil řidič spoutaný na zemi, policistovi hrozí podmínka

„Je netrestaný a má dobré hodnocení,“ vysvětlil státní zástupce Martin Tvrdík svůj závěrečný návrh.

Policista naopak jakoukoliv vinu odmítá. Tvrdí, že trestní řízení bude mít, a má, vliv na práci policistů. „Noví policisté vidí, jak se za ně vedení nepostaví a vidí nás, jak stojíme před soudy a odcházejí. Zbylí se obávají zakročit. Pochybuji, že by občan chtěl, aby to tak fungovalo,“ zmínil u soudu policista Bína.

Řidič schytal dvě dávky slzného plynu

Jedná se o případ z loňského ledna, kdy jedenatřicetiletý řidič dodávky Volkswagen Transporter v části obce Tuhaň na Českolipsku hned nezastavil policejní hlídce. Hlídka se za ním vydala, řidič jel ale pomalu dál se zapnutými výstražnými blikači.

Když jej po ujetém kilometru policejní auto předjelo a zablokovalo, žádal řidič policistu, aby se kontrola odehrála na bezpečnějším místě. Sněžilo a byla tma. Místo toho však podle své výpovědi schytal postupně dvě dávky slzného plynu, policista jej vyvlekl z auta a řidič pak osm minut ležel spoutaný ve sněhové břečce. Obžaloba podle kamerového záznamu z auta tvrdí, že policista ještě ležícího muže kopl.

„Stáhl jsem okýnko a zeptal se, jestli bychom mohli jet do blízké vesnice pod veřejné osvětlení. Policajt mi ale odpověděl, kde jsem to slyšel. Řekl jsem, že zavolám na operační a ověřím si, jestli jsou opravdu policisté. Policajt se ale rozběhl, začal mě rvát z auta,“ vypověděl poškozený při prvním hlavním líčení.

Státní zástupce je přesvědčen o tom, že policista nešetřil důstojnost a lidská práva řidiče a jednal v rozporu se zásadou přiměřenosti. Podle obžaloby také hrozilo, že dojde k podchlazení nebo muže ležícího u silnice přejede jiné auto.

Obžalovaný chce od policie odejít

V případu nepřiměřeného zákroku proti řidiči dodávky je obžalován také policista Přemysl Rückl. Na začátku zákroku stál na straně spolujezdce. Nebyl tím, kdo použil kasr a muže vytáhl ven. Pomáhal ale při řidičově svedení na zem a spoutání. I když se nad spoutaným mužem skláněl, nechal jej ležet na zemi. Státní zástupce jej v závěrečné řeči navrhl obžaloby zprostit. Vysvětlil to tak, že jeho pochybení lze hodnotit jako kázeňský přestupek. Už ale uběhla doba, během které lze policistu takto trestat.

Také obžalovaný Rückl se ale cítí nevinný. Stíhání stejně jako kolega považuje za nespravedlivé a chce od policie odejít.

Obhájce žádá zproštění obou policistů. Poukázal na to, že policisté měli obecnou informaci, že bílá dodávka má spojitost s vloupáními do chat. Když navíc řidič nerespektoval policejní výzvu a zastavil až po zablokování auta, byla hlídka ostražitá. Policista Bína zakročil v momentě, kdy řidič sahal do prostoru řadicí páky. Podle poškozeného pro telefon. Policista se ale obával, aby tam neměl zbraň.

„Řidič nezastavil, nespolupracoval, řekl, že se tu kontrole nepodrobí. Hrozilo, že zařadí a bude chtít odjet. Proti tomu byl policista povinen zakročit,“ řekl obhájce Jan Filip.

Řidič byl o hlavu vyšší než policisté

Policista Rückl podle něj nemohl z druhé strany přes nastartovaný motor slyšet, o čem se jeho kolega baví a „přezkoumat důvodnost zákroku“.

Podle státního zástupce nebyla jiná možnost, než aby Bína použil kasr a společně s kolegou muže svedli na zem a spoutali. Řidič byl o hlavu vyšší než policisté. „To, že ležel, byla pro něj nejlepší věc. Byl dvakrát vykasrován, ve stoji by mohl ztratit rovnováhu,“ zmínil obhájce.

Podle něj se neprokázalo, že policista ležícího muže kopl. Uvedl také, že auto muže nemohlo přejet. „Auto blikalo, policisté měli zapnutý maják. I kdyby někdo chtěl projet, policisté by zakročili,“ uvedl Filip. Rozsudek soudce vynese 25. května.