Za pronájem prostor pro pěstírnu dostal podmínku. Věděl o tom, řekl soud

Nyní soud dospěl k názoru, že šestačtyřicetiletý Mrázek musel o pěstírně vědět. Obžalovaný odešel od soudu s dvouletou podmínkou a tříletou zkušební dobou.

„Nebylo prokázáno, že by se obžalovaný podílel na pěstování marihuany ve Vratislavicích, musel ale vědět, že k trestné činnosti v areálu objektu dochází. On to ale nenahlásil. Proto jsme jednání kvalifikovali jako nepřekažení trestného činu,“ zdůvodnila rozsudek předsedkyně senátu Eva Drahotová. Mrázkovi hrozily až tři roky vězení, soud ale přihlédl k jeho bezúhonnosti.

Krajský soud se Mrázkovým proviněním zabýval podruhé, poprvé jej zprostil obžaloby. Vrchní soud ale osvobozující rozsudek zrušil.

Rozsudek ještě není pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou. David Mrázek tvrdí, že o obří pěstírně v bývalém Bytexu nevěděl. U soudu nevypovídal.

Gang mohl získat až 172 kilogramů marihuany

Státní zástupkyně poukázala na to, že všichni obžalovaní měli při telefonické nebo SMS komunikaci přiděleno jednociferné číslo. Aby zajistili anonymitu. „Mám zato, že se trestné činnosti dopustil,“ uvedla státní zástupkyně Petra Žílová.

Před dvěma lety policie ve špičkově vybavené pěstírně v areálu někdejší textilní továrny zajistila 2300 rostlin. Gang z nich mohl získat až 172 kilogramů marihuany. Na černém trhu by se pak droga dala koncovým uživatelů prodat až za 34,4 milionů korun.

Podle obžaloby pěstírna fungovala v areálu někdejšího Bytexu od jara 2013 do května 2014. Součástí pěstírny bylo 14 větráků, 22 ventilátorů nebo 179 svítidel o výkonu 600 wattů.

Nejpřísnější třináctileté tresty dostali čtyřiapadesátiletý Jiří Limburský a jednačtyřicetiletý Vietnamec Quang Nguyen Anh. Další dva členy gangu soud potrestal třemi lety vězení a dva hlavní organizátory deseti lety. Spolupracující obviněný Josef Šlechta vyvázl jako jediný s tříletou podmínkou s pětiletou zkušební dobou.