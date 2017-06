Podnikatel a mecenáš Dědek: Někdy by měl Babiš mlčet a nechat to na mluvčím

„Jsem přesvědčený o tom, že kdyby některé věci neříkal a nechal místo sebe mluvit profesionálního mluvčího, udělal by lépe,“ říká Dalibor Dědek, který 21. června oslaví šedesátiny. Do důchodu se ale zatím nechystá.

„Nejsem slepým zastáncem Babiše, ale obdivuju ho, že do politiky šel,“ říká Dědek o šéfovi hnutí ANO.

Když jsem nedávno dělala rozhovor s poslancem ANO Martinem Komárkem, tvrdil, že stále patříte mezi aktivní podporovatele hnutí. Souhlasíte?

Nevím, jestli jsem aktivní a jestli se má podpora vztahuje k celému ANO. Dodnes si vážím pana Babiše, že do politiky šel, že tomu dává tu energii, ale nevidím svět černobíle. Nejsem jeho slepým zastáncem, jsou věci, které se mi na něm nelíbí. Ale obdivuju, že člověk jeho kalibru a finančních zdrojů, který by to už vůbec nepotřeboval, do toho politického světa vstoupil. Měl jsem možnost vidět, kolik tomu dává elánu a úsilí.

Nevadí vám jako podnikateli, který musí mít vše v pořádku, že nedokázal zatím dostatečně vysvětlit nejasnosti ohledně dluhopisů a také dotací na stavbu Čapího hnízda?

On asi řadu věcí neumí dost dobře vysvětlit. Všichni si představují, že když spravuje ohromný majetek, tak také tahá za všechny nitky. Přitom to nemusí být pravda. Já sám jsem byl kolikrát v situaci, kdy jsem musel oslovit daňové poradce a vyšlo z toho šest různých řešení. Svým spolupracovníkům tak hlavně kladu na srdce, ať je to správně a v souladu se zákonem, s daněmi. Ale tím ho nechci omlouvat, já zákony beru jako mantinel, ale tohle má každý nastavené trochu jinak. U pana Babiše mám pocit, že má ty žebříčky hodnot prostě jinde.

Možná by jen stačilo, kdyby místo útočení na ostatní ty nejasnosti jednoduše vysvětlil.

To je druhá věc. Nemám rád jeho konfrontační rétoriku. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby některé věci neříkal a nechal místo sebe mluvit profesionálního mluvčího, udělal by lépe. Každý v životě udělá nějakou chybu. Mohl přece říci, místo toho, aby se donekonečna hádal, že když na to kouká dnes, z pozice ministra financí, nikdy by ty dluhopisy za těch okolností nenakoupil.

Za svou podporu hnutí ANO jste dostal i řadu ošklivých mailů. Už víte, koho budete volit letos?

Reakce tehdy nebyly jen negativní. Navíc, zásadně nečtu diskuse, které se objevují pod články, kde se někteří psychopati potřebují zbavit přemíry sprostých slov. A koho volit letos? To ještě nevím. Pořád se mi to honí v hlavě. Myslím, že Babiš mojí podporu pořád ještě má, to, že se tady kolem něj udělají téměř bitvy v bahně, tím se zase tak moc ovlivnit nedám. V ANO vnímám několik schopných lidí, problém je, že když je nějaké uskupení úspěšné, má tendenci se na něj nalepit spousta těch, kteří by chtěli dosáhnout kariéry.

Pojďme se přesunout od politiky k podnikání. Jablotron je znám především jako výrobce alarmů. Máte jej taky doma?

Jistěže ano, téměř každý zaměstnanec Jablotronu je pokusný králík. Já jsem se sice ke stáru rozhodl mít doma co nejméně věcí a odstěhoval jsem se na chaloupku v Jizerských horách, kde si užívám velkého klidu, ale alarm tam mám.

Před deseti lety proslavila Jablotron výroba obřího mobilu. Ještě se v ní pokračuje?

Ano, ale jeho boom je už dávno pryč. Ostatně my jsme to tehdy vnímali jako anomálii na trhu, ale vydělal pěknou hromádku peněz pro tuto republiku. Obřího mobilu se vyráběly statisíce, několik vlaků těchto telefonů se podařilo prodat do celého světa.

A i tam platilo, že jej využívali spíše staří lidé, kteří špatně ovládali klávesnice běžných mobilů?

Kdepak, to byl jenom takový dojem, který vytvořila hlavně česká média. V zahraničí šly naopak nejvíce do byznys sféry, spousta operátorů udělala balíčky SIM karet a firmy nemusely řešit rozvody telefonní sítě. Začali jsme dělat dokonce i velký smartphone, který je stolní.

Ve zdravotnictví, v průmyslu i v technologiích jde neustále vývoj kupředu. Platí to i u alarmů?

No jistě, jak přicházejí nové technologie a možnosti, vyvíjejí se i alarmy. Snažíme se je posouvat co nejblíže k člověku. Zařízení máte neustále s sebou, jako aplikaci v mobilu. Kdykoli se můžete podívat domů, jak to tam vypadá. Když mě třeba zajímá, co se tam děje, tak zjistím, že nemohu do garáže a do domu, protože je to zajištěné, anebo se podívám na kamery. Propojujeme zařízení i s dalšími v domě, abyste se o tom, že některé věci nefungují, dozvěděli dříve, než se vám třeba v zimě začnou doma tvořit rampouchy, protože se rozbilo topení.

Dalibor Dědek Narodil se 21. 6. 1957. Vystudoval elektrotechniku na ČVUT v Praze, pracoval v podniku LIAZ. V roce 1990 spoluzakládal firmu Jablotron, která se specializuje na výrobu alarmů. Dnes jde o holding 27 subjektů. Firma zaměstnává kolem pěti set lidí a obrat má zhruba dvě a půl miliardy korun ročně. Před dvěma lety otevřel Jablotron i Domov pro seniory u jablonecké přehrady a v plánu je i technické lyceum. Dědek má dvě děti – dceru architektku a syna, který se věnuje designu automobilů. K jeho koníčkům patří plavání, běžky nebo jízda na koloběžce.

Už se vám stalo, že vaše zboží padělali čínští výrobci?

Před několika lety. Víte, vždy jsme snili o tom, že budeme světovou firmou, pak jsem si kladl otázku, jak se to vlastně pozná. Až jednou jsem dostal takový důkaz, že už asi světoví jsme, akorát jsem z toho neměl vůbec radost. Na servisu se nám tehdy začaly hromadit reklamované výrobky, které měly zoufale mizernou kvalitu, a když jsme se snažili analyzovat proč, tak jsme tomu vůbec nerozuměli. Až když jsme je podrobili důkladnějším analýzám, zjistili jsme, že to vůbec není náš produkt. Ten výrobce ho měl okopírovaný do nejmenších detailů.

Soudili jste se s ním?

Tehdy se to řešilo asi tři měsíce, výrobce nakonec skončil ve vězení a musel nám zaplatit kompenzace. Když to porovnám s tím, jak se takovéto případy vymáhají v České republice, tak musím říci, že v Číně jsou v tomhle mnohem pokrokovější.

Před rokem jste otevřel v Jablonci domov důchodců, chystáte se provozovat i technické lyceum. Jak jste daleko?

Je to v běhu, máme i plán, který popisuje fungování školy i nějaké osnovy. Ale nemáme doposud prostory. Na jedné straně je příliš mnoho škol a příliš málo studentů. Ty existující školy vznikaly v nějaké době a jsou ve špatném technickém stavu. Měli jsme v úmyslu rekonstruovat budovu stejného modulu jako je důchoďák, ale jestliže to vychází ještě dvojnásob dráž, tak si nemyslím, že je efektivní tolik peněz nalít do jednoho domu. Takže jednáme s krajem a městem o převzetí nějaké jejich budovy. Jestli se to nepodaří, tak nakonec do té rekonstrukce půjdeme, ale to je záležitost čtyř, pěti let.

A bude i za pět let stále hlad po technických profesích?

To se s vámi vsadím. Jsme jako lidstvo čím dál víc závislejší na technologiích a Češi mají ohromnou přednost, že jsou tvořiví, dokážou si poradit. A jestliže tento stát profituje z průmyslu, tak potřebuje techniky. Je potřeba udělat něco pro to, aby to pochopili i rodiče a zapojili se více do vzdělání svých dětí. Křičet, že je mizerné školství, to není řešení. Mně dal nejvíce v mém životě táta, protože na mě měl čas. Když přijel domů z práce, zavřeli jsme se spolu do dílny nebo v garáži a něco jsme tam kutili. To dnes mladým lidem chybí. Rodiče je dovezou v naleštěné káře až ke škole, protože co kdyby ten patnáctiletý synáček náhodou někde cestou škobrtnul. Ale ten směr, kterým má dítě jít, to nechávají čistě na škole. A bohužel v té škole, pardon za to, co řeknu, dokáže paní učitelka osmdesát, ne-li devadesát procent populace odradit od matematiky a fyziky už ve čtvrté třídě. Sama tomu nerozumí a neumí to dostatečně barvitě a šťavnatě podat. Třeba fyzika, to je úžasné dobrodružství s neznámým koncem a ona ji zabije tím, že z toho dobrodružství udělá otravný předmět plný vzorečků. Fyzika podle Dědka by byla bez jediného vzorečku, ale o příběhu úžasného poznání toho, co je kolem nás.

To bych vás jako učitele brala, já jsem měla fyziku vyloženě „našprtanou“, a to ještě špatně, a dodnes ji nechápu.

Tak vidíte, že mám pravdu. Já dělím učitele do čtyř skupin. Ti, co tomu rozumí a ještě to umí poutavě podat, a těch je jak šafránu, pak jsou ti, kteří tomu rozumí, ale neumí to vysvětlit, těch je šedá většina. Následují ti, kteří tomu nerozumí a neumí to ani podat, tak těch je také hodně, a pak zbývá poslední skupina těch, co tomu nerozumí, ale umí to podat. A ti jsou nejhorší, protože vám natlučou do hlavy nesmysly, že se pak v praxi hrozně divíte. Dříve bylo správné, že technické školy byly u firem a děti mohly chodit přímo do praxe. Protože dělat pokusy na něčem, na co se ve škole už léta práší, to je špatně.

Prodal jste čtyřicet procent podílu ve firmě svému společníkovi Miroslavu Jarolímovi. Chcete se postupně zbavit i těch šedesáti a odejít do důchodu?

Ten transfer začal už před šesti, sedmi lety, kdy jsem přijal do firmy partnera a mým záměrem bylo předat tu štafetu dál. Nikdy jsem firmu nevnímal, jako že si Dědek koulí kuličku, s níž umře, já chci, aby žila dál a měla své následovníky. Také si nemyslím, že se musí nutně dědit firma z otce na syna. Pokud někdo z mých potomků bude chtít v mých stopách pokračovat, ať si tam nějaké místo najde. A pakliže bych to měl brát jako rodinnou firmu, tak bych toho nejšikovnějšího člověka, kterého jsem si vybral, musel adoptovat. Ale zatím nemám zájem se zbavit těch šedesáti procent, nechtěl bych, aby se firma drobila dál. Mé děti jdou jiným směrem a vnoučci jsou ještě malí. A já rád dávám věcem přirozený vývoj. Takže uvidíme.