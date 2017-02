Ostudnou železniční trať na hranicích opravíme, slíbili po letech Poláci

Jednalo by se o průlom po letech marného volání zpoza české i německé strany hranice. Velmi špatný stav trati dnes v polském úseku v Trojzemí umožňuje jen rychlost 30 kilometrů v hodině. Na české straně jede přitom sedmdesátkou, na německé dokonce devadesát.

Kvůli tomu, že vlak musí zpomalovat, nestíhají se dnes návaznosti vlaků. Přestože by oprava polské části trati zlepšila cestování do Drážďan, dosud se Poláci k opravě neměli. Na trati jim nezáleželo, protože jim kromě peněz za průjezd územím nic nepřinášela. Na polském území chybí i zastávka.

„Chci zdůraznit, že je opravdu vůle toto řešit. A týká se to i otázky vysokorychlostní železnice. V současném programovacím období 2014 až 2020 jsou peníze připravené a myslím, že práce v oblasti železnice budou urychleny. Bude snaha vyčerpat peníze, které jsou vyčleněné na opravu železničního spojení,“ zdůraznila polská velvyslankyně Gražyna Bernatowiczová.

Dohoda o opravě by podle ní mohla být na světě příští rok. „Je to dlouhodobá otázka a nelze říci, že už v roce 2018 pojedou vlaky rychlostí 150 kilometrů za hodinu. Každopádně je to součást velkého programu zaměřeného na železniční spoje. Myslím, že tu je do budoucna šance, aby se zkrátila i doba cestování mezi Prahou a Varšavou, aby to netrvalo i deset hodin jako v současné době. Což bylo stejné i za císaře Franze Josefa,“ uvedla velvyslankyně.

O trati se jedná i na nejvyšší mezivládní úrovni. Řešili ji ministři dopravy. K opravě by nicméně došlo půl minuty před dvanáctou, trať je na hranici sjízdnosti.

Trať je v takovém stavu, že je zralá na zavření

„Pokud k uzavření dohody dojde v roce 2018, bavíme se ještě o dalších čtyřech nebo pěti letech. Doba, kdy tam vlaky vůbec mohou jezdit, se bez oprav bude krátit. Trať je bohužel v takovém stavu, že by ji mohli zavřít,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Po opravě se má výrazně změnit cestování z Liberce do Německa. Vlaky například v Žitavě budou těsně navazovat, odpadne dnešní dlouhé čekání. Výrazně se třeba zlepší cesta z Görlitz do Berlína a do Wroclavi.

„Když jedete z Liberce do Berlína, má cesta tu nevýhodu, že na sebe vlaky v Žitavě nenavazují. Po opravě trati nasednete v Liberci do vlaku, přestoupíte v Žitavě do jiného, co odjede za tři minuty směrem do Cottbusu a tam bude pětiminutový přestup na vlak do Berlína. Spojení pak bude stejně rychlé jako autem,“ uvedl před časem jednatel společnosti Korid LK Pavel Blažek.

„Paní velvyslankyni jsem řekl, že je tam nejen problém s penězi na rekonstrukci, ale i s tím, kdo bude nakonec trať provozovat a především se starat o její zabezpečení,“ uvedl po schůzce hejtman Půta.

Na polské straně prochází trať jen obcí Porajow. „Při cílové rychlosti 90 nebo 100 kilometrů za hodinu bude potřeba řešit i bezpečnost a provozování zabezpečovacího zařízení. Myslím, že by to mohla dělat česká strana. Předpokládá se, že by německá strana mohla podobným způsobem zajišťovat provoz na hraničním mostě z Porajowa do Žitavy,“ dodal hejtman.