Motorkáře v lesích na severu budou policisté stíhat na čtyřkolkách

Krajská policie na terénních strojích se začne mnohem víc zaměřovat na protizákonné vjezdy motorkářů do lesů a do nejpřísněji chráněných oblastí. Ale nejen jich. Policisté budou dohlížet i na nepovolené parkování aut v lesích a vjezdy na lesní cesty.

Detaily policisté půl roku ladí s Agenturou ochrany přírody a krajiny a Lesy ČR.

„V minulosti jsme měli například od starostů stížnosti, že tuto trestnou činnost neřešíme. Teď jsme připraveni mentálně i technicky. Máme k dispozici devět čtyřkolek i vyškolené lidi. Budeme reagovat na podněty starostů, zaměstnanců Lesů ČR nebo Agentury ochrany přírody a krajiny,“ řekl krajský policejní ředitel Vladislav Husák.

Policisté se zaměří na oblasti, která jim lesníci určí. Strážci přírody a lesníci už mají kontakty na policisty z obvodních oddělení. Při několika schůzkách dopodrobna řešili společný postup proti lidem, kteří nezákonně vjíždějí do lesů.

„Když nám přijde poznatek o tom, že se v dané oblasti jezdí v lese na motorkách, nasazení sil může být rychlé. Počítáme i s namátkovými hlídkami, ale vždy na základě konkrétního podnětu. Kdybychom tam jezdili jen tak naslepo, bylo by to plýtvání lidskou silou,“ zmínil Husák.

Policie vytipovala několik míst

„Akce proti motorkářům teď budou mnohem účinnější, protože budeme propojení a postup můžeme vzájemně koordinovat. Policie má přeci jen nejsilnější pravomoci a největší vážnost,“ přiblížil nově nastavenou spolupráci s policií Jiří Hušek, regionální ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny.

Loni podle policejního ředitele Husáka policisté organizovali akci zaměřenou na vjezdy do lesů na ještědském hřebeni. Policisté vyjeli například na zavolání Českomoravské myslivecké jednoty do Kryštofova údolí.

„Teď se to začíná stávat tématem napříč celým krajem včetně Jizerských hor nebo Krkonoš,“ dodal Husák.

Policisté už mají vytipována místa, kde motorkáři a jezdci na čtyřkolkách, v zimě na sněžných skútrech, nejčastěji porušují lesní zákon. V tanvaldské části Jizerských hor je to třeba Šumburk, Jírův kopec, Šulíkova skála nebo Černá Říčka.

V oblasti harrachovského obvodního oddělení jde o Rejdický kopec či údolí Zlatníku. V dosahu hejnických a chrastavských policistů je to zase Raspenava, Oldřichov nebo Fojtka.

„Jsme rádi, že se tomu policie začne víc věnovat. Nepovolené ježdění po lesích je stále rozšířenější. Lesníci, myslivci, i ochránci přírody jsou většinou bezmocní. Lesníky nabádáme, aby přemýšleli jak, případně jestli vůbec, jezdce zastavit, kdyby se o to pokoušeli. Může to být nebezpečné. Setkáváme se totiž s agresivitou motorkářů, kteří mohou i zranit toho, kdo by se proti nim snažil zasáhnout,“ řekl krajský ředitel Lesů ČR Ludvík Řičář.

„Strážcům nemůžeme doporučit, aby šli do nějakého kontaktu. Napadeni byli už opakovaně. Když to skončilo verbálním útokem, byla to lepší varianta. Motorkáři na strážce běžně najíždějí,“ souhlasí Hušek s tvrzením, že bez asistence policie zmohou strážci jen málo.

„Nejsou to desítky, spíš jednotky procent, ale část lidí už ježdění po lese na motorce považuje za standart. Nemůžeme to přehlížet. Kromě toho, že to škodí přírodě, jsou tyto stroje nebezpečné ostatním návštěvníkům lesa,“ doplnil Řičář.

Ten, kdo vjede do lesa bez povolení vlastníka, porušuje lesní zákon. Často ale motorky řvou i v místech s vysokým stupněm ochrany a jezdci navíc porušují Zákon o ochraně přírody a krajiny. Týká se to například oblasti Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny.

Jedná se o rozlehlé území mezi Oldřichovem v Hájích, Hejnicemi a Bílým Potokem. V první zóně CHKO nebo přímo v rezervaci se pokuta může vyšplhat až na dvacet tisíc korun. U opakovaného přestupku to může být i víc.