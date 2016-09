GIBS obvinila jednoho policistu za zásah proti sběračům legálního konopí

„Bylo zahájeno trestní stíhání proti jednomu příslušníkovi Policie České republiky v souvislosti s tímto zákrokem. V současné době probíhá vyšetřování,“ potvrdila iDNES.cz mluvčí GIBS Radka Sandorová.

K incidentu došlo loni na konci září. Policisté přijeli zkontrolovat pole, na kterém se pěstovalo legální konopí bez THC. Následně došlo k potyčce, kterou odnesli sběrači modřinami a podlitinami. Na zákrok tehdy upozornil Jan Bešík, majitel firmy Mabeko, která legálně pěstuje konopí a dělá z něj převážně výrobky pro stavebnictví.

„Na pole se doslova přiřítily dva policejní vozy, v každém čtyřčlenná posádka. Brigádníci zrovna měli pauzu na svačinu. Policisté na ně začali řvát, ať ukáží, co mají v rukou, oni tedy odhodili chleby a vodu. Pak ale došlo k potyčce, aniž by kdokoliv ze sběračů na policisty vztáhl ruku,“ prohlásil tenkrát Bešík.

Nyní proto stíhání policisty vítá. „Je to průlom v celé kauze, práce GIBSu nás mile překvapila. Ale zároveň nás překvapuje, že je jenom jeden. Sběrači jdou ve čtvrtek opět na vyšetřování, věříme, že teď bude jasnější, co se opravdu stalo, že jsme si to nevymysleli. Pevně doufáme, že policie zveřejní záběry,“ říká Bešík.

Policistovi za přečin zneužití pravomoci úřední osoby v případě odsouzení hrozí zákaz činnosti nebo trest odnětí svobody až na pět let.