Policisté hledají svědky, kteří byli v bazénu v době smrti chlapce

„Žádáme návštěvníky bazénu, kteří byli v inkriminovaný den, kdy k tragédii došlo, v plaveckém bazénu a mají informace, které by mohly policistům pomoci s objasňováním okolností tragédie, aby je sdělili na linku tísňového volání 158, nebo na kterémkoliv policejním oddělení,“ vyzývá krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Policisté si rovněž vyžádají znalecký posudek se zaměřením na bezpečnostní opatření v zařízeních, jakými jsou plavecké bazény či plovárny.

„Ten bude stěžejním dokumentem v posuzování možné trestně-právní odpovědnosti a měl by objasnit, jak k tragédii došlo,“ dodává Suchánková.

Podle předsedy Asociace bazénů a saun ČR se muselo stát něco mimořádného. „Provozovatel monitoruje celou plochu koupaliště, takže okamžitě vidí, když se někdo topí, ale tady se muselo stát něco extrémního,“ uvedl pro MF DNES Pavel Košnar.

Policisté se tragickou událostí zabývají od soboty. Ve 21 hodin se na ně obrátil otec dítěte. Hoch odešel odpoledne do bazénu a nevrátil se.

V pondělí odpoledne se před bazénem, který je až do 16. září uzavřen kvůli odstávce, konala pietní akce. Tu svolali na Facebooku kamarádi mrtvého chlapce a jeho spoluhráči z fotbalu.

Atrakce v Liberci je zastaralá

Na místě hoří desítky svíček, je zde velký plyšový medvěd, fotka oběti, a různé vzkazy.

Jednou ze spekulací je, že hocha ze zatím nezjištěných příčin nasálo extrémně silné sací čerpadlo, které pomáhá vytvářet cirkulaci vody a tím dochází k efektu dravé řeky.

Nové technologie už z bezpečnostních důvodů umějí systém vypnout, jakmile dojde ke změně tlaku. Jenže atrakce v libereckém bazénu pochází z minulého století, a tak extrémní situaci patrně nedokáže sama vyřešit.

„Dnes už mají provozovatelé u dravých řek tlakové spínače a tlakové ventily. Čerpadlo je totiž nastaveno na určitý tlak a tím saje. Pokud by ale došlo k tomu, že by něco nasálo, měl by se systém vybavený tlakovými spínači a ventily sám vypnout,“ zmínil Pavel Košnar.

„Aktuální situaci v Liberci neznám, ale faktem je, že zpočátku nebyly v ČR s těmito atrakcemi jako je divoká řeka zkušenosti. I v Děčíně jsme měli problém s tím, že výpusť nasála člověka. Pak vyšlo ze znaleckých posudků najevo, že dělal věci, které by se dělat neměly. Provozovatelé ale začali až časem pracovat na lepších bezpečnostních opatřeních,“ dodal Pavel Košnar.

Případ vyšetřují kriminalisté a bližší podrobnosti nepodávají. Ani vedení bazénu se zatím nechce vyjadřovat. Událost nechce komentovat ani město, jemuž bazén patří.

„Nebudeme se bavit o něčem, o čem nevíme, jak se přihodilo. Nemáme žádné výsledky z vyšetřování a už se bavíme o technologiích. Nechceme zavdávat záminky ke spekulacím,“ zmínil liberecký primátor Tibor Batthyány.